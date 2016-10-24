Подробиці кривавого вбивства на Прикарпатті

Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 жовтня в Івано-Франківську вбили чоловіка.

У поліції розповіли про подробиці трагедії. Як з’ясувалось, в івано-франківській квартирі на вул. Миру 22 жовтня приблизно о 2.00 год. 37-річна місцева мешканка під час розпивання спиртних напоїв спершу вдарила табуреткою по голові свого 34-річного співмешканця, а відтак двічі встромила в чоловіка кухонний ніж. В результаті 34-річний іванофранківець одержав дві колото-різані рани лівого стегна, від яких і помер, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Наразі підозрювану затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У кримінальному провадженні призначено судово-медичні, судово-імунологічні та криміналістичні експертизи. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від 7 до 10 років. Проводиться досудове розслідування.