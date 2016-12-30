Події та люди 2016 року: чим Коломиї запам’ятається рік, що минає

У серпні Коломия відзначила 775 років від першої писемної згадки про місто. Вперше коломияни відзначали День міста три дні поспіль. А до річниці приурочили десятки різноманітних мистецьких, культурних та спортивних заходів.

На День міста було встановлено чотири рекорди України. Як повідомила тоді представниця Книги рекордів України Ганна Крисюк, Коломия лідирує за кількістю встановлених рекордів і є велика ймовірність, що скоро рекорд за кількістю фіксованих рекордів отримає саме наше місто.

Першим рекордом на 775-річчя Коломиї став виступ хору-велетня з 775 хористів біля Катедрального собору Преображення Господнього. Його зафіксували у Книзі рекордів України, як “Найбільший зведений хор”.

Другим рекордом України став найбільший яблучний пляцок. Пекарі місцевого хлібокомбінату спекли пляцок-велетень довжиною 15,5 метра і завширшки 40 см. Його вага становила майже 200 кілограмів.

Третім рекордом став витканий бісером рушник Людмили Захарук. Довжина рушника – 2 м, а вага – 3 кг 290 г.

А четвертий рекорд встановили вже на Всеукраїнському екстрим-фестивалі “Drive for life fest”. На місцевому летовищі кілька десятків автомобілів вишикувалися на злітній смузі і склали слово “Україна”.