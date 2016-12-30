Події та люди 2016 року: чим Коломиї запам’ятається рік, що минає

“Дзеркало Коломиї” підвело риску, чим коломиянам запам’ятається рік, що минає.
2016 рік у Коломиї по праву можна назвати ювілейним. Окрім поважного 775-річного ювілею від першої писемної згадки про місто, Коломия також відзначала 150 років залізничного сполучення Чернівці–Львів через Коломию та 90-ліття Національного музею Гуцульщини і Покуття ім. Й. Кобринського. Але про все за порядком.
ПОДІЇ РОКУ
775-річчя Коломиї та чотири рекорди України
У серпні Коломия відзначила 775 років від першої писемної згадки про місто. Вперше коломияни відзначали День міста три дні поспіль. А до річниці приурочили десятки різноманітних мистецьких, культурних та спортивних заходів.
На День міста було встановлено чотири рекорди України. Як повідомила тоді представниця Книги рекордів України Ганна Крисюк, Коломия лідирує за кількістю встановлених рекордів і є велика ймовірність, що скоро рекорд за кількістю фіксованих рекордів отримає саме наше місто.
Першим рекордом на 775-річчя Коломиї став виступ хору-велетня з 775 хористів біля Катедрального собору Преображення Господнього. Його зафіксували у Книзі рекордів України, як “Найбільший зведений хор”.
Другим рекордом України став найбільший яблучний пляцок. Пекарі місцевого хлібокомбінату спекли пляцок-велетень довжиною 15,5 метра і завширшки 40 см. Його вага становила майже 200 кілограмів.
Третім рекордом став витканий бісером рушник Людмили Захарук. Довжина рушника – 2 м, а вага – 3 кг 290 г.
А четвертий рекорд встановили вже на Всеукраїнському екстрим-фестивалі “Drive for life fest”. На місцевому летовищі кілька десятків автомобілів вишикувалися на злітній смузі і склали слово “Україна”.
Коломия отримала в подарунок світло-музичний фонтан любові
Цього року у Коломиї за 60 днів побудували світло-музичний фонтан, який громаді міста подарував Міжнародний благодійний фонд “Покуття”.
Саме доброчинці фонду зініціювали встановлення у середмісті водограю. Кошти з міського чи державного бюджету не залучали – всі роботи проводилися за фінансування фонду.
Водограй у Коломиї отримав назву “фонтан любові”. “Це в знак любові до Коломиї, рідної землі, своїх ближніх – кожен нехай обере свій варіант”, – зазначав ініціатор будівництва фонтана, народний депутат Андрій Іванчук.
У Коломиї дали старт будівництву німецького заводу "Леоні"
Це особлива подія для міста. За будівництво заводу Леоні, який є найбільшою інвестицією за 25 років, Коломия конкурувала з кількома містами Прикарпаття та Львівщини. У жовтні на вулиці Шарлая було урочисто закладено й освячено пам’ятну капсулу у фундамент майбутнього заводу.
Будівництво заводу “Леоні”, який займатиметься виробництвом електричної проводки для автомобілів, планують завершити до червня 2017 року.
Сума інвестицій складає близько 15 млн. євро. Загальна площа становитиме 6 тисяч 300 метрів квадратних.
У 2017 році планується набрати на роботу 800 людей, а до 2021 року – 8 000 осіб.
150 років залізничному сполученню Чернівці – Львів через Коломию
У 1866 р. в Галичині сталася надзвичайна подія – відкрито залізничне сполучення за маршрутом Львів – Чернівці через Коломию. Тобто залізнична історія Коломиї нараховує 150 років.
Залізничною станцією наше місто стало швидше на три роки за Харків і на чотири – за Київ.
У вересні в Коломиї з нагоди ювілею відбулися урочисті події. Тоді до міста прибув раритетний потяг, який курсував зі Львова до Чернівців.
Прибуття з фронту легендарної 10-ї гірсько-штурмової бригади та відкриття штабу на Моцарта
У серпні в Коломиї відбулося відкриття відреставрованої споруди – будівлі штабу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Урочисте відкриття збіглося з другою знаменною подією для бригади, – військові отримали від Президента та Міністра оборони України свій бойовий прапор. У частині в Коломиї відбулося освячення прапора, який зі столиці привіз командир бригади, Герой України Василь Зубанич.
А вже у листопаді на залізничному вокзалі коломияни зустрічали з фронту бійців легендарної “десятки”.
В голові ешелону на вагонних платформах їхала військова техніка.
Відкриття "Світовиду" – першого за роки незалежності мистецького центру в Коломиї
Цьогоріч у місті відбулася ще одна знаменна подія – відчинилися ворота першого у Коломиї, за роки незалежності України, громадського мистецького центру “Світовид” та картинної галереї. Донедавна про цей заклад мріяло чимало митців.
Закладом опікуються Михайло Бережницький та його мати – знана мисткиня, голова спілки художників “Коло-Ми-Я” Емілія Бережницька.
Мистецький центр “Світовид” віднайшов себе в будівлях, зведених в Коломиї династією Габсбургів для потреб австрійського війська, які з приходом комуно-більшовиків були переобладнані в катівню смерті для тисяч борців за волю України.
Дводенний візит Патріарха Філарета
У Коломиї з дводенним візитом перебував Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
У червні Патріарх освятив нове єпархіальне управління Коломийсько-Косівської єпархії УПЦ КП, що на вулиці Коновальця.
90-літній ювілей Національного музею Гуцульщини та Покуття
На початку жовтня Коломия відзначила 90 років з часу створення Національного музею Гуцульщини і Покуття ім. Й. Кобринського. З цього приводу у Палаці культури “Народний дім” відбулися урочистості.
Цей музей унікальний, бо тут зберігається не лише законсервоване минуле, а й проводиться жвава дослідницька робота. А також важливо те, що жоден турист не смів покинути Коломию, не побувавши у знаменитому музеї. І це вже доконаний факт.
Фестиваль "Коломийка" з рекордом та ювілейний музичний фестиваль Кос-Анатольського
Узагалі 14-й Міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль “Коломийка” мав проводитися ще торік. Але війна на Донбасі внесла свої корективи, – організатори тоді повважали недоречними масові розваги. Цього року вирішено все-таки провести фестиваль “ворогам на збитки”, – як звучить в одній співанці.
На фестивалі у липні встановили рекорд України – 2507 осіб одночасно співали і танцювали коломийку.
А на початку грудня вже в Коломиї традиційно відбувся музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського. Щороку до нас приїздять найкращі музиканти та вокалісти з усієї країни. Цього року він був ювілейним – тридцятим.
Відкрили сонячну міні-електростанцію – першу в районі
У листопаді на подвір’ї школи села Спас завдяки проекту ПРООН відкрили міні-електростанцію, яка живиться від сонячної енергії. Вартість проекту – 402 тисячі гривень.
Така електростанція на сонячних батареях – перша в Коломийському районі. Вона дасть велику економію коштів, оскільки може виробляти протягом світлового дня до 100 кіловат при потребі школи приблизно в 120 кіловат за добу. Задум реалізувала ГО “З турботою про людей”.
20 парафій УАПЦ перейшли до Коломийської єпархії УПЦ КП
Влітку впродовж двох тижнів про перехід від УАПЦ до Української Православної Церкви Київського Патріархату заявили 20 парафій автокефальних церков на Коломийщині.
Повість "Коломийська історія Шерлока Голмса" та нариси про військових з Коломийщини "Обличчя війни без гриму"
Навесні в коломийському видавництві “Вік” вийшла з друку повість-детектив Миколи Савчука “Коломийська історія Шерлока Голмса”. Відомий майстер смішних творів дебютував у цілком іншому жанрі. Книжка викликала ажіотаж ще задовго до виходу у світ – десятки читачів заздалегідь замовляли видання.
А в жовтні до свята Покрови редакція “Дзеркала Коломиї” видала друком нариси про вояків АТО з Коломийщини – “Обличчя війни без гриму”. Автор текстів – журналіст Андрій Малащук.
“Обличчя війни без гриму” – це перше в нашому районі видання про воїнів АТО. Надалі редакція планує підготувати друге видання про Героїв АТО, таким чином вшановуючи вклад та жертовність всіх українських військових, які захищають кордони нашої держави на Сході.
На Коломийщині утворили три нові ОТГ та провели там вибори
У цьому році в Коломийському районі за прикладом Печеніжина створили три нові об’єднані територіальні громади – П’ядицьку, Матеївецьку та Нижньовербізьку.
У грудні відбулися вибори голів ОТГ та депутатського корпусу.
Святкові ярмарки та логотип міста
Вперше у Коломиї почали діяти святкові ярмарки за європейським прикладом. Рік тому ініціативу в свої руки взяли активісти ГО “Коломийські атракції”. Вони дали старт різдвяному ярмарку, який став епіцентром святкувань у середмісті.
Міська рада підтримала ініціативу активістів і вже до Великодня та Спаса ратуша організовувала ярмарки. Практика проведення ярмарків довела, що такі заходи є чудовою платформою для презентації вітчизняного, зокрема місцевого, виробника.
Також встановлення ярмарку частково розв’язує проблему зі стихійною торгівлею у середмісті. Власне, варто відзначити, що у 2016 році Коломийська міська рада розпочала боротьбу зі стихійною торгівлею та запропонувала вуличним торгівцям альтернативні місця на ринку. Тобто дала старт викоріненню стихійної торгівлі.
Ще одна подія, яку хочемо відзначити, це те, що у 2016 році Коломия нарешті отримала логотип міста. Він функціонуватиме на офіційному рівні міста. Це своєрідна торговельна та туристична марка Коломиї. Переможця обирали з-поміж майже сотні кандидатів протягом кількох місяців. Ним став вчитель англійської мови Володимир Граціанський.
АНТИПОДІЇ РОКУ
Земельні скандали, пов’язані з секретарем міськради і скоєння ним ДТП
Цього року були два конфліктні земельні питання, які стосувалися секретаря міськради Любомира Жупанського.
Перше питання – історія з Ганною Негрич, яка звинуватила чиновника у захопленні її землі. Секретар запевняв у законності своїх претензій на ділянку, а потім провів через міську раду рішення, яке дозволяє йому будувати багатоповерхівку.
Схожа історія мала місце на вулиці Костомарова, де брат секретаря міської ради конфліктував з місцевими мешканцями за землю під гаражним кооперативом.
А 21 листопада у селі Одаї Тисменицького району Любомир Жупанський збив на смерть двох пішоходів. Наразі триває слідство.
Конфлікт довкола ДЮСШ та скандальний дозвіл на завіз до міста тонни сміття зі Львова
2016-ий запам’ятається річним конфліктом між владою і вже колишнім керівництвом ДЮСШ №1. Колишнім, бо, не дотримавши своєї обіцянки, влада звільнила з посади директора ДЮСШ №1 заслуженого тренера України Василя Хмуляка. А перед тим двічі виносила йому догану. Першу догану Василь Хмуляк оскаржив у суді та виграв справу.
Також під звільнення потрапили ще два тренери вільної боротьби – Олександр Єжов та Андрій Хмуляк. Попри звільнення, вони не покинули свою роботу і продовжують тренувати своїх вихованців.
Цього року Коломийська міська рада провела так звану реорганізацію дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Спочатку ратуша хотіла скоротити школу, залишивши у місті лише одну спортивну. Коли у Міністерстві це заборонили, влада створила ще одну школу, наголошуючи на те, що у бюджеті вистачить коштів утримувати три ДЮСШ. І пізно восени розпочала ремонт приміщення ДЮСШ №1.
Скандальним рішенням у 2016 році став дозвіл виконкому завозити до Коломиї тонни львівського сміття. Це потягнуло за собою обурення громади і блокування мешканцями мікрорайону Канада заїзду до сміттєзвалища. Після розголосу між громадою влада відмінила своє рішення.
Керівники, які мали справи із законом
Влітку в Коломиї на хабарі спіймали військового комісара військкомату, який отримав $1200 хабара за те, аби вплинути на рішення військово-лікарської комісії щодо непридатності до служби призовника. Він діяв разом з посередником. Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення і призначив йому штраф за хабар – 25,5 тис. гривень.
У березні колишній працівник прокуратури примудрився протаранити світлофор і мало не заїхав у капличку. Чоловік не зміг пояснити, що завадило йому зайти в поворот.
Тоді комунальники міста поставили свої умови: не віддавали автомобіль, допоки винуватець ДТП не відремонтує дороговартісний світлофор з речовою системою сповіщення переходу дороги. При цьому водій відмовився від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння.
Ще одну ДТП вчинив начальник виправної колонії №41 в Товмачику. Він, рухаючись на автомобілі “Chevrolet Epica”, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з двома іншими автомобілями – “Мерседес Віто” та “Ауді”. Проходити перевірку на стан алкогольного сп’яніння теж відмовився.
Цього року під суд пішла колишня сільська голова Нижнього Вербіжа. Її визнали винною у зловживанні службовим становищем та підробленні документів. Упродовж 2007 – 2014 років жінка підробляла документи на оренду земель, призначених для ведення сільського господарства. При цьому рішення щодо 17 ділянок не розглядали на сесії сільської ради. Внаслідок злочинних дій, державі та самоврядуванню Нижньовербізької сільської ради завдано матеріальних збитків на 2,7 мільйона гривень.
Суд звільнив екс-голову сільради від відбування покарання та призначив два роки іспитового терміну.
Складним 2016 рік виявився для колишнього начальника міліції в Коломиї Олександра Кочкіна. Його затримали на “кришуванні” з кінця 2015 року і до початку 2016 року наркотрафіку. У службових приміщеннях та за місцем проживання підозрюваного провели обшуки, під час яких виявили наркотики та значні суми коштів у іноземній валюті.
Раптовий снігопад у листопаді, до якого комунальники не були готові
Справжній сніговий колапс спіткав Коломию та цілу область у листопаді. Чи не вперше за довгий період часу синоптики не помилилися у своїх прогнозах. Заздалегідь рятувальники попереджали, що 13 листопада будуть сильні снігопади, хуртовини, ожеледиця. Але комунальні служби міста не були до цього готові.
Техніки обмаль, а та, що й була, не доїжджала на околиці міста. Центр чистили кілька днів й до кінця не дочистили. Коломияни нарікали на роботу влади.
Більшість мешканців міста самостійно розчищали від снігу тротуари і проїжджі частини дороги. Міська рада ж зобов’язала підприємців прибрати сніг на своїй території. В іншому випадку – їм загрожував штраф.
Снігопад оголив ще одну проблему в місті – комунальну, яку слід вирішувати ще задовго до осінньо-зимового періоду.
ЛЮДИ РОКУ
Безумовно, як і торік, людьми року, незважаючи на населений пункт в Україні, є наші військові, які, ризикуючи власним життям, боронять рубежі на Сході, та волонтери, які не втомлюються допомагати всім необхідним нашим захисникам.
Десятки коломиян вносили свою лепту у розвиток Коломиї та Коломийщини. По праву людиною року варто назвати мецената та адвоката Михайла Петріва, який зорганізував чимало заходів до 775-річчя Коломиї. Зокрема, хор зі 775 хористів до Дня міста – це ідея пана Михайла. Також за його ініціативи п’ятьма мовами переклали пісню “Завітайте до нас в Коломию”. Зараз він готує чимало мистецьких та культурних заходів у “Світовиді”.
Людиною року в Коломиї також варто назвати керівника госпіталю ветеранів війни Володимира Федоришина. Це перший заклад такого типу в нашій області. Власне Володимир Федоришин зумів за один рік переобладнати залізничну лікарню та дати цій установі друге дихання. Зараз госпіталь ветеранів війни реабілітує українських військових, які повертаються з війни на Сході.
Відзначаємо цього року й волонтерку – керівника Центру допомоги учасникам АТО на Коломийщині Оксану Вандич. Ця активна та ініціативна жінка щоденно допомагає воякам АТО у нашому районі. Її величезний вклад оцінити важко.
Ще відзначаємо одну жінку з великим серцем – 87-річну коломиянку Софію Ліщинську. Кілька років поспіль пані Софія частину своєї пенсії віддає на потреби армії. Вона – з когорти тих, хто не скаржиться на малу пенсію, не перелічує свої недуги, не вимагає піклування чи особливого ставлення. Навпаки, сама намагається підтримати тих, хто ризикує життям, боронячи рідну землю. Як може і чим може.
Людиною року у 2016 році стала важкоатлетка Вероніка Івасюк. Коломиянка представляла Україну на Олімпійських іграх у Ріо. На День міста Ігор Слюзар вніс спортсменку до “Книги шани міста”.
Також до книги занесли й відому легкоатлетку Анастасію Ткачук.
Заслуговують стати людьми року всі ті активісти та доброчинці, які об’єдналися заради порятунку свого друга – онкохворого Андрія Коника. Його товариші організовують аукціони, концерти, записують відеозвернення, щоб зібрати кошти для лікування Андрія та разом з ним борються за його найшвидше одужання.
Також цьогоріч відзначаємо учасницю “Голосу країни” Іванну Червінську з Печеніжина. Підопічна Святослава Вакарчука дійшла до півфіналу шоу та підкорила глядачів своїм голосом. Її назвали “Карпатською мавкою”. А нещодавно дівчина дебютувала на сцені Палацу “Україна”. Виконавиця удостоїлася відкрити концерт пам’яті Миколи Мозгового.
ДОСЯГНЕННЯ РОКУ
Двоє коломиян удостоїлися високих звань. Директор Коломийського академічного обласного драматичного театру ім. Озаркевича Дмитро Чиборак став народним артистом України, а балетмейстер театру Мирослава Воротняк – заслуженою діячкою мистецтв України.
У досягненнях року відзначаємо коломиянина, студента педагогічного коледжу Влада Курочку, який потрапив до суперфіналу шоу “Танцюють всі”.
У 2016 році коломияни приносили високі результати у спорті. Це Арсен Різун, Інна та Юлія Оробці, Любомир Сагалюк, брати Микитюки, Ярослав Михалушко, Наталія Пульковська, Поліна Сахарієва, Сергій Єжов, Олег Козак, Ілля Шкетик, Давид Шульц та ще чимало інших.
Коломиянин Михайло Павлюк переміг на Кубку України з бодібілдингу, йому присвоїли звання майстра спорту України.
А Віталій Вінтоняк був у складі збірної України з баскетболу 3х3 та став кращим гравцем наймасовішого турніру України – фестивалі вуличних видів спорту Yarych Street Fest.
Фільм “Цвях” двох молодих операторів, уродженців Коломиї Яреми Малащука й Романа Хімея отримав першу премію у номінації короткометражного кіно на Одеському міжнародному кінофестивалі.
Навесні митець з Коломиї Олег Лобурак за свою писанку “Гуцули п’ють мартіні” привіз бронзу з Всеукраїнського фестивалю писанок, а в серпні для дітей у парку Трильовського встановив скульптуру Котика-Скрипаля за мотивами власної казки.
А коломиянин Остап Соколюк за свою книжку «Ені» потрапив до топ-десятки письменників з різних країн, чиї книжки найбільше продаються у мережі книжкових магазинів “Буква”. Він там значиться п’ятим у списку. Жодного письменника з Коломиї ще так масово не купували.