Подаруйте батькам газету — передплатіть “Дзеркало Коломиї” на 2017 рік!

Щотижня у нашому тижневику – найсвіжіші місцеві та регіональні новини, репортажі, інтерв’ю з відомими та цікавими людьми, аналітичні матеріали, життєві історії, краєзнавчі розвідки, авторські статті + ПРОГРАМА ТБ.

Також передплатники щомісяця отримують у подарунок гумористично-сатиричну газету Миколи Савчука “Патилько”.

Індекс 68990 – вартість на півроку – 51 грн.

– вартість на рік – 102 грн.

Індекс 86872 (пільговий) – вартість на півроку – 36 грн.

– вартість на рік – 72 грн.

Вартість вказана без урахування послуг пошти

Передплатити газету легко!

Просто зателефонуйте або відправте СМС на номер: (050) 800-94-56.

Передплату також можна оформити у будь-якому поштовому відділенні міста та району.