Поблизу Коломиї перекинувся вантажний бус “Родинної ковбаски”

Сьогодні, 17 січня, приблизно о 10 ранку у Корничі під Коломиєю сталася ДТП – на дорозі не розминулися ВАЗ 21099 і вантажний мікроавтобус компанії “Родинна ковбаска”.

Про це Дзеркалу Коломиї повідомили в ДАІ.

Вантажний мікроавтобус “Мерседес” обганяв ВАЗ, однак через ожеледицю не впорався з керуванням і допустив зіткнення з автівкою. Внаслідок зіткнення вантажний бус перекинувся.

Водій ВАЗ не постраждав, а водія та пасажира мікроавтобуса госпіталізували.

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