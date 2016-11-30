Півсотні прикарпатських правоохоронців вирушили на два місяці на Схід. ФОТО

30 листопада з Івано-Франківська урочисто відправили в зону АТО прикарпатських поліцейських.

Півсотні правоохоронців вже традиційно нестимуть оборону Маріуполя в місті, на стратегічних об’єктах та блок-постах. Вони поїхали, аби змінити бійців батальйону “Івано-Франківськ”, котрі на Сході останні два місяці, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Галку.

Як розповів керівник зведеного загону Богдан Рокецький, в групі зібрані бійці з цілої області, всі вони вже мають статус учасника АТО. Провести правоохоронців прийшли рідні та близькі, колеги по службі. Дехто не зміг стримати сліз тривоги.

Захисники України їдуть в АТО також на 60 днів, тож новорічно-різдвяні свята зустрінуть на службі. Але впевнені, що земляки про них не забудуть, та надішлють подарунки від Миколая та страви на Святвечір.