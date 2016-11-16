Пістолет Макарова, який поліцейські вилучили у жінки на Косівщині, завезений із зони АТО

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами стосовно мешканки одного із сіл Косівського району розпочато кримінальне провадження.

Пістолет з боєприпасами виявили працівники управління ГУ НП в області спільно з працівниками СБУ під час проведення обшуку в домоволодінні прикарпатки в ході кримінального провадження, передає “Дзеркало Коломиї“.

За результатами висновку судово-балістичної експертизи виявленим предметом є самозарядний пістолет ПМ (конструкції Макарова) калібру 9 мм, промислового виробництва, 1974 року випуску, придатний до використання та шістьма патронами до нього, інформує сектор комунікації ГУ Нацполіції в області.

Вказану зброю та боєприпаси громадянка зберігала без передбаченого законом дозволу. За цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчиненого правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами…) Кримінального кодексу України, за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, в ході яких з’ясовують мету зберігання зброї та шляхи її придбання. Крім того, з’ясовано, що ця зброя завезена із зони АТО.