Письменники, яких додали у програми початкової школи, записали для учнів відео

Письменники читають тексти і розповідають про себе на відео до оновленої програми з “Літературного читання”.

Письменниця Валентина Вздульська, чиї тексти потрапили до програми після оновлення, розказує про свою книжку-картинку, яку можна прочитати використовуючи не лише текст, а й ілюстрації.

Олександра Кочубей ділиться, як дитяча пристрасть до написання текстів на шпалерах переросла у навчання в Київському національному лінгвістичному університеті та письменницьку працю.

Сашко Дерманський представляє нові та вже визнані читачами та літературознавцями твори.

Іван Андрусяк ділиться на відео спогадом про те, як його донька складала ЗНО та як це надихнуло його писати “розбишацькі книжки”.

Також можна переглянути відео з Олесею Мамчич, Оксаною Кротюк, Лесею Вороніною, Ларисою Денисенко, Галиною Ткачук та Катериною Бабкіною.

Активна учасниця проекту оновлення програм початкової школи письменниця Тетяна Стус, окрім відео, на якому презентує свої твори, записала звернення до вчителів, де пояснює, як можна застосовувати записані відео для урізноманітнення навчального процесу.

На відео письменники також розказують, як використовуючи їхні оповідання, говорити з дітьми про складні та важливі теми на кшталт Чорнобильської катастрофи.

Заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей підкреслив, що відео з літературного читання стало лише першим кроком. Уже цього тижня на платформі EdEra з’являться навчальні матеріали з “Англійської мови” та “Математики”, а на наступному тижні – відео з “Інформатики” та “Української мови”.

“Ми відстежуватимемо ефективність цього проекту і шукатимемо можливості його продовжити, щоб давати вчителям і дітям більше сучасного змісту і нових методик для ефективного запровадження компетентнісного навчання“, – сказав Хобзей.

Всі відео можна переглянути ТУТ.