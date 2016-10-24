Після зриву концерту в Хмельницькому Потап і Настя відмінили виступ у Франківську

Артисти повідомили, що концерт в Івано-Франківську, який мав відбутися 22 жовтня, скасовано.

Організатори ювілейного туру “Золоті кити” скасували концерт. Відповідну заяву зробили на офіційній сторінці в Facebook. Квитки жителям Франківська обіцяють повернути, передає сайт “Всім“.

В п’ятницю, 21 жовтня, під клубом “СВ” хмельничани влаштували акцію протесту проти українських артистів, які виступають в Росії. Представники Правого сектора, ВО “Свобода”, Автомайдану закидали приміщення розважального закладу яйцями та залили кров’ю.

Власник оздоровчо-розважального комплексу “СВ-Клуб” Віктор Вікарчук відмінив концерт.

Вчора, на прес-конференції, бізнесмен заявив, що вимагатиме у мера Хмельницького звільнити посадовців міської ради, які були присутніми на протесті і, за його словами, керували процесом.