Після снігопаду Західну Україну вдарять 19-градусні морози

Прихід зими став стихійним лихом майже в усіх областях України. Негода заблокувала машини на трасах, знеструмила села та паралізувала роботу залізниці та летовищ.

На Івано-Франківщині мело цілий день і ніч. Дорога з Городенки на Тернопільщину стала найпроблемнішою в області. Вона досі небезпечна для водіїв, бо вся в снігових переметах – рух нею перекриває поліція. “Техніка проїжджає, наші автогрейдери, і зразу за ними замітає. Так наша робота зводиться нанівець”, – каже головний інженер Городенківської філії облавтодору Юрій Сидорак. На маршрути не вийшло чимало міжміських автобусів. Люди були змушені по кілька кілометрів годинами йти через перемети на роботу, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ТСН.

На Львівщині вночі на трасах через сильний сніг рятувальники витягували вантажівки на підйомах. Вранці влада відзвітувала, що наслідки снігопаду подолано. Однак водії роботу дорожників оцінюють не вельми оптимістично. “Дороги були вчора не прочищені геть, тому що все стало. Стала об’їзна, став Львів. Все стало. Сьогодні десь з обіду стали працювати”, – каже далекобійник Ігор Гвардіяк. Львів’яни також нарікали на нестачу транспорту та погано прочищені дороги, через що в місті виник транспортний колапс.

Схожі проблеми виникли й на Буковині – там на міжнародній трасі Чернівці-Порубне сотні автівок більше восьми годин стояли у заторах, бо сильний снігопад геть засипав дорогу. У Чернівцях комунальні служби не без зусилль, але поборли стихію – громадський транспорт рухався майже без перебоїв. Рятувальники у місті витягати з кучугур легковики, вантажівки та навіть машину швидкої допомоги.

Тим часом на Тернопільщині визволяти із заметів довелося кілька автобусів із пасажирами. В області діти не пішли до школи. Знеструмленими залишаються більше 200 сіл та селищ. Уже другий день відмінені усі міжміські та районні автобусні рейси. “Закрили рух повністю по всій області”, – підтверджує диспетчер Тернопільського автовокзалу Марія Чернявська. Аналогічні проблеми виникли й в обласному центрі – там не працював міський транспорт.

Тим часом пік негоди по Україні минає. Сніг відходить – лише невеличкий подекуди пролітатиме в центральних, південних та східних областях. Натомість уже цієї ночі вдарять морози. В Карпатах аж до мінус 19 градусів, на решті території в буде середньому 10-12 градусів нижче нуля. Морози протримаються до кінця тижня.