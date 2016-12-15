Після повернення в Україну “скіфське золото” зберігатимуть у Національному музеї історії в Києві

“Скіфське золото” буде розміщено у Національному музеї історії, що в Києві.

Про це повідомила генеральна директорка музею Тетяна Сосновська інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на DW.

”Згідно з рішенням суду, вся колекція, яка зараз знаходиться в Амстердамі, має бути передана нашому музею. Ці експонати було вивезено на виставку як предмети Музейного фонду України, а він не змінювався після анексії Криму. Тобто предмети залишилися його власністю, незважаючи на те, що частина музеїв опинилися на анексованій території. Це рішення я вважаю законним”, — пояснила Сосновська.

Після передачі скарбів у Києві відбудеться виставка для всіх охочих, повідомила директорка.

Поки що ж артефакти протягом іще трьох місяців зберігатимуть у Амстердамі, а потім, якщо рішення суду не оскаржать, їх перевезуть до Києва. Процес передачі скарбів може тривати доволі довго і завершитися аж наприкінці 2017 року, пояснив міністр юстиції України Павло Петренко.

Як повідомлялося, культурна спадщина Криму, відома як “Скіфське золото”, стала предметом суперечки між Києвом та музеями анексованого Росією півострова. Однак згідно з рішенням Окружного адміністративного суду Амстердама, артефакти мають повернути Україні.