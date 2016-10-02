Після концерту у Франківську Вакарчук відвідав Криворівню. ФОТОФАКТ

На Верховинщині лідер гурту “Океан Ельзи” відвідав село Криворівню і побував у гостях в легендарного місцевого пароха – письменника і священика Івана Рибарука.

Світлиною в соцмережах з отцем та їмостю поділилася Олена Рибарук, повідомляє КУРС.

Серед письменників, музикантів, журналістів в останні роки встановилася традиція – перебуваючи на Прикарпатті, обов’язково побувати у Криворівні і зустрітися з отцем Іваном Рибаруком та його дружиною Оксаною.



Напередодні поїздки до Криворівні ОЕ і Славко Вакарчук дав концерт в Івано-Франківську – в рамках світового туру гурту.

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