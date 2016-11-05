Після 25 років люди рідше знаходять друзів, але частіше втрачають

Вчені встановили, що після 25 років люди рідше знаходять друзів, але частіше їх втрачають. Саме у цей вік соціальний тиск на людину збільшується, людина не може приділяти друзям стільки часу, як раніше, що призводить до їх втрати.

Вчені прийшли до цікавого висновку – коли людина досягає 25-річного віку, то її друзі поступово зменшуються в кількості, а нові з’являються набагато рідше. Причому винні в цьому стають не моральні якості, а банальний брак особистого часу, пише Cikave.

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Вся річ у тім, що після 25 років у людини з’являється більше соціальних ролей, ніж до цього. Ці ролі і забирають левову частку часу, що автоматично скорочує кількість зустрічей з друзями. В результаті частина товаришів відсіюється, залишаються тільки найбільш близькі, надійні та перевірені часом друзі.

Щоб довести свій висновок, вчені відстежили кількість телефонних переговорів добровольців. Виявилося, що до 25 люди часто розмовляють з друзями по телефону, після 25 років кількість телефонних переговорів різко скорочується. Потім більша частина контактів забувається, залишаються лише найвірніші…