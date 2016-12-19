“Піккардійська Терція” заспівала разом із бійцем колядку про АТО. ВІДЕО

У рамках проекту #ПісніВійни “Молитву на Різдво” разом із автором Зиновієм Медюхом виконали співачка Оксана Муха і знаменитий акапельний гурт – вокальна формація “Піккардійська Терція”.

Пісня “Молитва на Різдво” – це шостий сингл соціально-мистецького проекту #ПісніВійни. Автором слів та музики цієї сучасної колядки є український воїн і бард Зиновій Медюх, відомий також як Зеник з Майдану. Під час Революції Гідності чоловік з гітарою в руках тримав Нічну варту. Згодом записався добровольцем у Національну гвардію. Почав їздити у зону АТО як солдат резерву першого батальйону Нацгвардії України імені генерала Сергія Кульчицького – дав сотні концертів як для військових, так і для мирного населення Донбасу.

“Бійці, учасники проекту #ПісніВійни – це люди, які пройшли горнило пекла. І зробили це заради нас, – каже художній керівник “Піккардійської Терції” Володимир Якимець, який створив аранжування до “Молитви на Різдво”. – Вони боронили і боронять нашу країну зі зброєю в руках. Маємо бути вдячні їм за це. А в цьому проекті вони показують й те, що є не тільки воїнами, а й творчими особистостями. Пісня “Молитва на Різдво” – дуже світла, дає надію та віру у перемогу”.

Колядку “Молитва на Різдво” нацгвардієць Зиновій Медюх написав торік перед Різдвяними святами, коли повертався із передової у рідний Стрий, що на Львівщині.

“Їхав додому і думав про всіх тих хлопців, які залишаються захищати нашу землю і при мінус 10-20 градусів, у той час, коли на мирній території усі родинами збираються за святковими столами, – пригадує воїн-бард. – Їм, у першу чергу, ця пісня і присвячується”.

У “Молитві на Різдво” розповідається про те, що дівчинка Оленка, яка чекає свого тата із війни, просить у Миколая та у всіх святих одного – аби батько повернувся живим. І сила щирої дитячої молитви оберігає та захищає воїна.

“Співаючи цю колядку, я думала про одне, – як же добре було б, щоб її почули там, на фронті. Щоб ці слова – такі щирі, теплі, родинні – зігріли наших хлопців, додали їм сил”, – каже співачка Оксана Муха.

У 2017-му світ побачить альбом #ПісніВійни, який об’єднає близько 15-ти сучасних україномовних військових пісень, написаних українськими захисниками та записаних в унікальних дуетах бійців із відомими українськими артистами. Окрім Оксани Мухи та «Піккардійської Терції», до проекту уже долучилися лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, співаки Павло Табаков та Арсен Мірзоян, Сергій «Фома» Фоменко із групи «Мандри», співачки Ірина Доля та Аничка Чеберенчик.

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