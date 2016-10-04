Підсумки роботи міської влади Коломиї за 8 місяців: плюси і мінуси

Минуло вісім місяців поточного року. Ми проаналізували роботу Коломийської міської влади за цей час і склали своєрідний рейтинг її досягнень та провалів.

ПОЗИТИВ

Завод “Леоні”: Найбільш помітною подією із знаком “плюс” за вісім місяців є прихід до Коломиї німецького інвестора “Леоні”. Вже цього року німці розпочнуть будівництво заводу з випуску автомобільних кабелів. Для Коломиї – це дійсно великий позитив, адже це найбільша інвестиція у міську економіку за всі 25 років української незалежності. На перших порах Леоні планує створити у Коломиї 800 робочих місць із середньою зарплатою 6 – 7 тисяч гривень. А загалом на заводі працюватиме до 5000 наших краян. Це, окрім працевлаштування для містян, принесе користь і міському бюджету. Адже до нього потраплятимуть податки із зарплати працівників заводу. Про точні суми, звичайно, говорити важко, але це мільйони гривень! Не слід забувати ще один позитив від будівництва заводу. До нього місто за свої кошти зобов’язалося провести каналізацію та водопровід, якими нарешті зможуть користуватися мешканці “Канади”, які дотепер живуть без цих благ цивілізації.

10 гірсько-штурмова бригада: Іншим великим позитивом є розквартирування у Коломиї новоствореної 10 гірсько-штурмової бригади. Це знову ж таки нові робочі місця для коломиян і додаткові надходження до міського бюджету. І якщо на вигоду від німецьких інвестицій ми можемо тільки чекати у майбутньому, то військові приносять користь просто зараз.

Наприклад, за 8 місяців поточного року від бригади, за рахунок податку на зарплату, міський бюджет отримав 1,7 мільйона гривень. Однак у випадку військової частини позитив не лише матеріальний, але й іміджевий. По-перше, Коломия повертає собі славу військового міста. По-друге, 10 бригада – це частина з натяком на елітарність. Її очолює Василь Зубанич, Герой України. Крім цього, до складу бригади входять безперечно вже легендарні підрозділи – 24 батальйон “Айдар” та 46 батальйон “Донбас”.

Боротьба зі стихійною торгівлею: Останніми роками безконтрольна торгівля у Коломиї стала справжньою стихією і набула для міста без перебільшень загрозливих масштабів. Вся коломийська “сотка”, починаючи від “Писанки” і до самої ратуші, а це кількасот метрів, перетворилася на суцільний ринок. І от тільки цього року влада нарешті взялася за розв’язання цієї проблеми. Були і скандали, й перекриття вулиць, але тим не менше внаслідок “антистихійної операції” від торгівлі звільнили проспект Чорновола. Всім підприємцям, які там торгували, запропонували місця на коломийських ринках, а для мешканців сіл були підготовлені місця у молочному павільйоні. До остаточного вирішення проблеми стихійної торгівлі ще дуже далеко, адже вона буквально процвітає біля монумента загиблим краянам в Афганістані та перед залізничним вокзалом. Втім початок зроблено, і це дійсно позитив.

“Відкрите місто”: Комунікація між владою та громадою у Коломиї бажає бути кращою. На закритість та недоступність чиновників завжди були нарікання мешканців міста. В цьому контексті позитивом можна назвати початок реалізації у Коломиї проекту “Відкрите місто”. Його суть у тому, що кожен коломиянин, зареєструвавшись на сайті, може висловити до виконавчих органів міськради свої претензії у будь-якій сфері, повідомити про будь-яку подію чи явище, які відносяться до компетенції міської ради. Відповідні служби цю інформацію повинні опрацювати й дати адресатові відповідь. Цей сайт став каналом електронної комунікації з громадою. Муніципальні служби розглядатимуть усі теми, окрім особистих. Для прикладу, можна повідомляти й отримати відповідь на скаргу про відкритий люк на дорозі.

НЕГАТИВ

Земельні скандали: Найбільшим негативом у діяльності міської влади були земельні скандали. Першим і найбільшим став конфлікт довкола землі біля готелю “Писанка”. Його виділили одному з коломийських забудовників під будівництво готелю без проведення аукціону та без громадських слухань, а це суперечить законодавству. Крім цього, опоненти влади в один голос заявляють про найбільшу корупційну оборудку за всю історію незалежності й оцінюють втрати бюджету в 3 мільйони гривень. Влада ж говорить про оптимальний варіант: забудовники беруть землю в оренду, через певний час її викуповують і навіть долучаються до реконструкції площі перед музеєм. Тільки вигода для міста, – наголошують у ратуші.

Схожа ситуація і з Співочим полем. Тут, нагадаємо, влада, також без аукціону, але у рамках державно-приватного партнерства, віддала приватному забудовнику два гектари землі під багатоповерхову забудову в обмін на реконструкцію стадіону на Співочому полі. Раніше говорилося і про те, що забудовник збудує тут і басейн, однак, коли дійшла справа до підписання угоди, в ній про басейн ні слова.

На цьому земельні конфлікти не закінчуються. Доволі резонансними вийшли суперечки за землю, пов’язані із секретарем міської ради Любомиром Жупанським та його братом. Спочатку місто сколихнула історія з Ганною Негрич, яка звинуватила чиновника у захопленні її землі. Пан секретар запевняв у законності своїх претензій на ділянку, а нещодавно провів через міську раду рішення, яке дозволяє йому будувати багатоповерхівку. Схожа історія мала місце на вулиці Костомарова, де брат секретаря міської ради конфліктує з місцевими мешканцями за землю під гаражним кооперативом.

Неспортивне протистояння: Дуже гострою і дуже резонансною стала дискусія міської ради з спортивною громадськістю міста. На початку року міська влада хотіла об’єднати дві існуючі ДЮСШ в один спортивний комплекс. Але зробити це не дозволило Міністерство молоді та спорту, тож у ратуші вирішили натомість створити нову дитячу спортивну школу. Але реформа від міськради цим не обмежилася. Було вирішено не просто створити нову школу з новими видами спорту, а взагалі по-новому перерозподілити усі наявні види спорту між школами. Власне, це й викликало спротив з боку тренерського колективу. Ще одним каменем спотикання у цьому конфлікті стала матеріальна база. Критики реформи запитують, навіщо створювати нову школу, якщо дві існуючі не повністю забезпечені.

Чуже сміття у рідне місто: Багато запитань викликало рішення міської влади дозволити завозити до Коломиї сміття зі Львова. Воно чомусь було прийняте на засіданні виконкому, що проходило у вихідний день увечері і на яке були запрошені не всі члени виконкому, не кажучи про узгодження з громадою. У відповідь громада повстала – в буквальному значенні цього слова. Мешканці “Канади” біля в’їзду на сміттєзвалище встановили блок-пости і організували цілодобове чергування з метою недопущення автівок із львівським сміттям на наш полігон. Власне, ця історія оголила усі проблеми та небезпеки коломийського сміттєзвалища. Як виявилося, воно практично не відповідає нормам.

Недостатнє забезпечення пільгами військових: Ще одним негативом у роботі міської влади є недопрацювання з учасниками АТО. Обласна спілка учасників на початку року навіть звинуватила міську владу у тому, що Коломия – єдине місто в області, яке не допомагає учасникам АТО. “Ви надаєте пільги тільки сім’ям загиблих і пораненим. 75% пільг тим учасникам АТО, які мають посвідчення, відшкодовує держава. А ті хлопці, які не мають посвідчення УБД, а мають довідки, що вони брали участь в АТО, від вас пільг не отримують, – заявив голова ГО “Обласна Спілка учасників АТО” Андрій Долик. – Ми з цим питанням зверталися до вас минулого року. Тлумач, Болехів, Верховинський район ці проблеми усунули, а що вам заважає? Членам сімей загиблих держава відшкодовує 50%. Значить, ви вводите нас в оману, коли кажете, що забезпечуєте їх на 100% пільгами, бо надаєте тільки 50%. Вам не соромно?” – звертався до представників міської влади Андрій Долик.

Але вже цього літа при міській раді був створений Координаційний центр допомоги учасникам АТО, покликаний покращити ситуацію у цьому напрямку. Серед практичних завдань: надання допомоги учасникам бойових дій і членам, консультація щодо отримання статусу УБД, отримання грошової допомоги, допомога при лікуванні, отримання допомоги по безробіттю та багато іншого.

Віктор ФІТЬО