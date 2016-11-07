Підпалили церкву в Маріуполі, в якій служить отець з Прикарпаття

Повідомлення про пожежу в церкві на перехресті вулиць Олімпійської та Пейзажної надійшло вночі о 02:28. Ліквідувати пожежу вдалося о 03:19, повідомляє depo.ua.

За даними місцевих ЗМІ, близько другої години ночі двоє людей вибили вікно і кинули в приміщення дві пляшки запалювальної суміші. Внаслідок пожежі пошкоджено іконостас і пластикову обшивку стелі.

Священик Любомир Кащій (родом із Калуша. — Авт.) зазначив, що пожежа почалася в алтарній частині.

”Біда прийшла до парафії УПЦ Київського Патріархату в Маріуполі. Що це справа рук ворогів України – немає сумніву. Настоятель парафії отець Любомир Кащій відомий на Донеччині патріот, націоналіст, капелан. Ми приїздимо на фронт ротаціями, а він звершує постійну духовну підтримку бійців. Ця парафія – один з небагатьох оплотів українства у прифронтовому Маріуполі. В кого є можливість – допоможіть, будь ласка”, – йдеться на Facebook-сторінці священика.

Любомир Кащій зазначає, що ця церква — одна з перших церков у Приазов’ї, яка розташована найближче до передових позицій. В ній церкві відбувається благословення воїнів, які захищають Україну від російської агресії, а також проводиться нагородження бійців медалями “За жертовність і любов до України”.

Наразі поліція встановлює особи зловмисників. Проводиться досудове розслідування за фактом підпалу.