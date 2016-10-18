Під Верховною Радою вивісили “труси Порошенка”. ФОТО

У вівторок, 18 жовтня, під стінами українського парламенту пройшла незвичайна, дивна акція – депутатам Верховної Ради роздають “іменні труси”.

Ще частина “іменної білизни” висить на шнурках навпроти будівлі українського парламенту. Є тут навіть “президентські труси”, повідомляє “Преса України”.

Активісти – представники антикорупційних організації розповіли, що акцією хочуть привернути увагу до того, як українські чиновники та депутати повільно подають електронні декларації. Кожному зустрічному політику чи службовцю активісти дарують труси та закликають їх не бути “трусами”, прискорити подачу декларацій, як того вимагає закон.

Роздавати “іменну” білизну планують не лише під Радою, а й поблизу Кабінету міністрів та Адміністрації президента.