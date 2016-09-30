Під колеса автівок на Прикарпатті потрапили двоє людей

ДТП сталися у селі Соколівка Косівського району та Долині.

Потерпілого у важкому стані госпіталізовано до Косівської ЦРЛ, повідомляє “ Дзеркало Коломиї ” з посиланням на управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Вчора вночі водій автомоблія “ВАЗ 2108” на заокругленій ділянці дороги в селі Соколівка збив 23-річного пішохода.

У Долині під колеса автомобіля потрапила 57-річна жінка.

Мешканка Долини будучи на пішохідному переході раптово вибігла на проїзну частину дороги, внаслідок чого відбувся контакт з правою боковою частиною автомобіля “Ford Sierra”, після чого проїхавши декілька метрів водій зупинився.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді: ЗЧМТ, забій головного мозку, забійна рана скроневої ділянки зліва та була доставлена в Долинську ЦРЛ.