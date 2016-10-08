Під час пожежі ледь не загинули двоє п’яних прикарпатців

За минулу добу в Івано-Франківській області зареєстровано 6 пожеж.

7 жовтня у селі Смодна на Косівщині о 11:01 горіли сміття та тирса. О 14:48 на відкритій території у Яремче трапилася пожежа копиці сіна.

О 18.53 в Городенці на вулиці С.Дідича сталася пожежа в кімнаті житлового будинку громадянина з 1960 року народження. Працівниками пожежно-рятувальної служби врятовано двох осіб, яких каретою швидкої медичної допомоги з діагнозом гостре отруєння продуктами горіння та алкогольне сп’яніння доставлено до Городенківської центральної районної лікарні.

О 20.25 в Старі Богородчани – пожежа господарської будівлі.

О 20.42 в селі Угринів та о 23.32 у Івано-Франківську на вулиці Р.Левицького – пожежа побутового сміття, інформує управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації .