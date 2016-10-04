Першим замом голови Франківської ОДА стала людина Бахматюка

В Івано-Франківській ОДА оприлюднили результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – першого заступника голови обласної держадміністрації.

Найбільше балів у конкурсі здобула Марія Савка – 53,72. Другий результат за Олександром Кенізом – 51,56 бал.

Марія Савка закінчила Львівський політехнічний інститут. У свій час очолювала ЗАТ “Хлібінвест” у Рогатині. Керувала головним управлінням сільського господарства і продовольства Івано-Франківської облдержадміністрації. Протягом 2006-2010 років була директором ЗАТ “Авангард” , який належить відомому агробізнесмену Олегу Бахматюку, керувала й іншими його великими проектами. До призначення на посаду очільника Департаменту агропромислового розвитку ОДА була керівником ВАТ “Володимирцукор” у місті Володимир-Волинський Волинської області.

Нагадаємо, участь у конкурсі на посаду брали п’ятеро претендентів. Зокрема, директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Марія Савка, голова Надвірнянської РДА Олександр Кеніз, а також Микола Кириченко, Руслан Коцаба і Богдан Гургула.

Попередній заступник голови Івано-Франківської ОДА Сергій Басараб був призначений на посаду заступника голови обласної ради.

Директор департаменту фінансів ОДА Галина Карп стала заступником міністра енергетики.