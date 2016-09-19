Перші заморозки на Прикарпатті прогнозують в ніч на 20 вересня

Вночі з 19 на 20 вересня на більшій частині України пониження температури до нуля – мінус 5 градусів.

Про похолодання попередили в Управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Вночі 20 вересня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та інших областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°.

Також на Прикарпатті до середи, 21 вересня, включно синоптики прогнозують дощі.