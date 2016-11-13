Перипетії довкола сміття

На початку липня 2016 року значний резонанс в нашому писанковому місті викликало бажання Львівського міського голови та очільників Коломийської міської ради “підкинути” коломиянам подаруночок у вигляді декількох тонн львівського сміття. Блукаючи декілька місяців країною, львівські відходи дали зрозуміти кожному місту країни, і Коломиї зокрема, що доля Грибовицького сміттєзвалища чатує на будь-кого з нас.

Коломия 50 років використовує мікрорайон вулиці Косачівської для міського сміттєзвалища, не надаючи за це його мешканцям жодних преференцій. 19, 20 липня цього року на зустрічі міського голови з мешканцями мікрорайону, останніми було висунуто ряд вимог: покращення інфраструктури, відновлення освітлення вулиць, маршруту пасажирських автоперевезень, встановлення дитячого майданчика, футбольного поля, рампи для заборони проїзду вулицею Косачівською вантажного транспорту, розроблення проекту водопостачання та водовідводу мікрорайону, приведення в належний санітарно-екологічний стан існуючого сміттєзвалища. А головне – розроблення проекту землеустрою в Коломийському районі земельної ділянки для нового сміттєзвалища, куди наступні 50 років возитиме сміття й місто.

До сьогоднішнього дня виконано хіба тільки освітлення вулиць, відновлення футбольного поля, за рахунок обласного бюджету проведено водопостачання та водовідвід до будівельного майданчика для фірми Leoni, що закінчується на віддалі 1 км від будинків мешканців мікрорайону. Повилявши хвостом хитрого лиса, наобіцявши “золоті гори”, Ратуша з перевиконаним місцевим бюджетом в 9 млн. грн. потиху пливе далі…

Та нещодавно на сайті Івано-Франківського територіального відділення Антимонопольного комітету України з’явилось повідомлення такого змісту:

“За результатами проведеної планової перевірки Коломийської міської ради територіальним відділенням АМКУ розпочато справи за ознаками вчинення порушення конкурентного законодавства, виявлених в діях міської ради та КП “Житлоінфоцентр”.

На конкурсних засадах міською радою у 2015 році виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на всій території м. Коломиї визначено філію “АВЕ Коломия» ТОВ “АВЕ Івано-Франківськ”.

Однак, як встановлено під час перевірки, КП “Житлоінфоцентр” з відома міської ради, всупереч вимогам чинного законодавства, надавало послуги з вивезення ТПВ для населення та інших споживачів, внаслідок чого досягало неправомірних переваг у конкуренції стосовно Філії “АВЕ Коломия” ТОВ “АВЕ Івано-Франківськ”, оскільки не було визначене виконавцем послуг.

Міська рада, затвердивши тарифи на послуги з вивезення ТПВ для суб’єкта господарювання – КП “Житлоінфоцентр”, створила для нього умови для вчинення порушень на цьому ринку.

Зазначені дії міської ради та комунального підприємства містять ознаки порушення конкурентного законодавства. Триває збір та аналіз доказів у справах”.

Отже, як випливає з даного повідомлення, Коломийська міська рада діє обманом не тільки по відношенню до мешканців міста, а й по відношенню до фірм, котрі на оголошених міською владою конкурсах виграли право на вивіз сміття.

Санітарний стан місць збору сміття приватної фірми “АВЕ” та комунальної “Житлоінфоцентр” дуже різняться між собою. Варто лише глянути на металеві огорожі та пластмасові сині ящики для збору сміття закордонного інвестора “АВЕ” і на “відстойні ями” комунального підприємства Коломийської міськради “Житлоінфоцентр”. На місці, де знаходяться зелені баки останніх, через відсутність цементної твердої основи гниють відходи, створюючи отруйний запах, яким дихають мешканці міста. За стільки років перебування в Ратуші діюча влада міста не спромоглася запровадити роздільний збір пластикових пляшок на місцях збору, що значно зменшило б кількість відходів, які вивозяться на полігон, а тим самим знизилась би оплата послуг приватного підприємства “Колокомунсервіс” за “зберігання” ТПВ на міському сміттєзвалищі.

До порівняння: в Снятині за зберігання одного кубічного метра ТПВ мешканці платять 32 грн., в Городенці – 16 грн., а в Коломиї – 43 грн. А ще далі: виявляється, що “Житлоінфоцентр” – збитковий, тому його рішенням сесії Коломийської міської ради звільнено від податку. Тільки от куди дівається квартирна плата мешканців – питання риторичне. Хоча в мене, як і в пересічного коломиянина, звичайно, є здогадки, чому влада міста Коломиї тримається за ці комунальні та приватні підприємства.

Іншим злочином проти мешканців Коломиї вважаю рішення влади передати в приватні руки всіма забуте сміттєзвалище, до котрого у мене, як у людини з відповідальною громадською позицією, теж багато запитань. Чому приватній фірмі “Колокомунсервіс” доручено справу зберігання сміття? Де у даної фірми вага, котру, відповідно до чинного законодавства, вона зобов’язана мати? Куди стікають шкідливі канцерогенні речовини з сміттєзвалища? Хоча, куди стікають нечистоти – ми здогадуємося, адже мешканці мікрорайонів Косачівки та Канади відчувають це по якості води в своїх криницях, у якій навіть не можна прати через наявність характерної жовтизни. Значить, захоронення відходів зовсім не здійснюється, бо на території сміттєзвалища постійно працюють люди, збираючи металобрухт та пластикову тару в мішки. А ми пам’ятаємо, що основною причиною трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, як з’ясувало слідство, було неналежне захоронення відходів. Тобто, ніхто належним чином не трамбував його і не пересипав сміття відповідним шаром землі.

Через відсутність ваги порахувати, скільки завезено сміття, дивлячись тільки на тоннажність автомобіля, – сцена з “театру абсурдів”, а отже, не виключено, що тонни сміття марширують “корупційною доріжкою”, використовуючи “ліву оплату послуг”… Очевидно, саме тому “Колокомунсервіс” створив ще декілька приватних структур типу “Калина”, “Калина 1” та інші, які теж «піклуються» про сміттєзвалище, таємно вивозячи туди відходи, зібрані від населення та інших суб’єктів підприємницької діяльності, при цьому навряд чи сплачуючи кошти за захоронення в повному обсязі.

Тому, куди діваються кошти, котрі оплачують перевізники за захоронення відходів, повинні перевірити компетентні органи. А поки вони “сплять”, місто грузне в нечистотах…

Олександра БАЗЮК