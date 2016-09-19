Переможниця “Міс Україна”, корона якої коштує 250 тисяч доларів, порівняла себе з iPhone 7

На запитання, чи почали після конкурсу залицятися заможні чоловіки, які можуть приглядали собі наречених, дівчина відповіла:

“Це немов вийшов iPhone 6. Хтось купив, а, коли вийшов iPhone 7, треба його купувати. Так само і з “Міс Україна”, 2015 рік вже минув, настав 2016, потрібна нова “Міс Україна”, треба її собі”, – говорить Олександра Кучеренко.

До речі, корону, яку отримала дівчина, вона має право носити лише на офіційних заходах та зйомках.

“Коштує 250 тисяч доларів. Це тільки на деякий час, я б дуже хотіла, щоб вона вдома у мене була, щоб сфотографуватися у піжамі і з короною, але оргкомітет не дозволяє. На ній більше 100 коштовного каміння, більше 700 грамів білого золота, важить більше 2 кілограмів”, – говорить Олександра Кучеренко.

На “Міс Світ” Олександра в конкурсі талантів покаже свій танець.

“З п’яти років займаюсь бальними спортивними танцями і до тепер, тому у мене кожен день тренування, я дуже пластична завдяки танцям і гарно виглядаю. На “Міс світу” я маю показати свій талант, і я думаю, що я виграю цей конкурс”, – говорить Олександра Кучеренко.

За словами “Міс Україна-2016” у неї теплі стосунки з її партнером по танцях.

“Більше ніж просто танці, ми дуже класні друзі, тому що ми навчаємося в одному університеті, на одному факультеті і навіть на одній кафедрі, я вважаю його кращим другом”, – говорить зірка.