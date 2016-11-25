Перелік безвізових країн для українців у 2016—2017 роках

Країни, куди громадяни України можуть поїхати без віз у 2016 – 2017 роках.

У світі налічується 193 країни і багато з них українці можуть відвідати без віз! Також у багатьох країнах візу можна отримати по прибуттю, а ще в декілька країн – виготовити заздалегідь без відвідування консульства. З шенгенською візою можна відвідати частину Карибських островів, а з візою США – ще деякі екзотичні країни, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Lowcostavia.

У цій публікації знайдете список країн, куди громадяни України можуть поїхати без віз, а також які країни можна відвідати з шенгеном, візою Великобританії чи США.

Клікнувши по назві країни, будете перенаправлені на сайт Тіматік, де знайдете більше інформації про правила в”їзду в країну. Тіматік – це база даних, що містить інформацію про документи, необхідні пасажирам, які перетинають державні кордони. Дана база даних використовується всіма авіакомпаніями, щоб визначити, чи може пасажир бути прийнятий до перевезення.

Мапа візових режимів України з країнами світу (головне фото):

червоний колір – Україна

зелений – безвізово

салатовий – віза видається по прибуттю в країну

бірюзовий – електронна авторизація

сірий – віза потрібна перед прибуттям до країни

Безвізові країни для українців

Країни, куди громадяни України можуть поїхати без візи, маючи з собою чинний закордонний паспорт:

Безвізові невизнані та частково визнані території:

Абхазія (легальний в’їзд лише за наявності дозволу органів Грузії і з напрямку Зуґдідського муніципалітету)

(легальний в’їзд лише за наявності дозволу органів Грузії і з напрямку Зуґдідського муніципалітету) Нагірний Карабах

Південна Осетія (легальний в’їзд за наявності дозволу органів Грузії і з напрямку Ґорійського муніципалітету)

(легальний в’їзд за наявності дозволу органів Грузії і з напрямку Ґорійського муніципалітету) Придністров’я

Північний Кіпр

Безвізовий транзит можливий у таких країнах:

Великобританія (з 1 грудня 2014 транзит без візи (TWOV) можливий за наявності у паспорті дійсних віз США або Канади, Австралії чи Нової Зеландії та авіаквитків до котроїсь з цих країн)

(з 1 грудня 2014 транзит без візи (TWOV) можливий за наявності у паспорті дійсних віз США або Канади, Австралії чи Нової Зеландії та авіаквитків до котроїсь з цих країн) Китай (до 72 годин при авіатранзиті через Пекін, Гуанчжоу, Шанхай, Ханчжоу, Сіань, Чунцін, Ченду, Далянь, Тяньцзінь, Ухань, Сіань, Сямень, Ґуйлінь, Куньмін, Шеньян)

Оновлено. З 30 січня 2016 року громадяни України можуть перебувати на території Шанхаю, провінцій Цзянсу і Чжецзян, розташованих в дельті річки Янцзи, впродовж 144 годин без необхідності оформляти китайську візу. (mps.gov.cn)

(до 72 годин при авіатранзиті через Пекін, Гуанчжоу, Шанхай, Ханчжоу, Сіань, Чунцін, Ченду, Далянь, Тяньцзінь, Ухань, Сіань, Сямень, Ґуйлінь, Куньмін, Шеньян) З 30 січня 2016 року громадяни України можуть перебувати на території Шанхаю, провінцій Цзянсу і Чжецзян, розташованих в дельті річки Янцзи, впродовж 144 годин без необхідності оформляти китайську візу. (mps.gov.cn) Південна Корея (до 30 днів за наявності у паспорті дійсних віз США або Японії, Канади, Австралії чи Нової Зеландії та авіаквитків до котроїсь з цих країн)

(до 30 днів за наявності у паспорті дійсних віз США або Японії, Канади, Австралії чи Нової Зеландії та авіаквитків до котроїсь з цих країн) Сингапур (до 96 годин)

Країни, в яких можна отримати візу в аеропорту (Visa on arrival – VOA)

повернутися вгору

Країни, для відвідування яких необхідна електронна віза

Країни, візи в які можна отримати через Інтернет або поштою, без поїздки в посольство:

Країни для в’їзду з шенгенською візою

Згідно з Шенгенським договором, шенгенська віза дає право пересуватися по всій Шенгенській зоні (до 90 днів за останні 180 днів). Шенгенська віза дійсна на території всіх перелічених нижче країн.

Австрія

Андорра

Бельгія

Греція

Данія

Естонія

Ісландія

Іспанія

Італія

Латвія

Литва

Ліхтенштейн

Люксембург

Мальта

Монако

Нідерланди

Німеччина

Норвегія

Польща

Португалія

Словаччина

Словенія

Угорщина

Фінляндія

Франція

Чехія

Швейцарія

Швеція

Хорватія

Болгарія

Румунія

Також з багаторазовою шенгенською візою можна відвідати деякі інші країни та острови:

Коста-Рика (до 30 днів)

(до 30 днів) Беліз (до 90 днів)

З 2014 року з мультишенгеном можна відвідати Карибську частину королівства Нідерландів:

Аруба

Кюрасао

Сінт-Мартен

Бонайре, Саба, Сінт-Естатіус

Країни для в’їзду з візою США

З візою Сполучених Штатів Америки можна відвідати країни:

Бермудські острови

Беліз (віза по прибуттю)

Коста-Рика (можна і з шенгеном)

Маріанські острови

Маршаллові острови

Мексика

Пуерто-Рико

Теркс і Кайкос

Північні Маріанські острови

Країни для в’їзду з візою Великобританії

З візою Великобританії можна відвідати країни:

Ангілья

Бермудські острови

Гібралтар

Ірландія

Теркс і Кайкос

Додаткова інформація

Багато країн вимагають, щоб до закінчення дії закордонного паспорту було не менше 6 місяців і паспорт містив одну або дві чисті сторінки.

За наявності у закордонному паспорті будь-яких відміток Ізраїлю, а також у випадках, коли з штампів у паспорті зрозуміло, що його власник відвідував Ізраїль, йому буде заборонено в’їзд до Сирії, Ірану, Лівану, Кувейту, Саудівської Аравії, Лівії, Малайзії та Пакистану. Країни Перської затоки (Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Бахрейн, Ємен) формально підтримують «паспортну війну» з Ізраїлем, але на практиці випадки відмови у в’їзді трапляються дуже рідко.

Для в’їзду у більшість африканських країн потрібен міжнародний сертифікат про вакцинацію.

Під час планування подорожі рекомендую ще раз перевірити інформацію про правила в”їзду на сайті консульства країни, в котру прямуєте.