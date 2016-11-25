Перелік безвізових країн для українців у 2016—2017 роках

Країни, куди громадяни України можуть поїхати без віз у 2016 – 2017 роках.
У світі налічується 193 країни і багато з них українці можуть відвідати без віз! Також у багатьох країнах візу можна отримати по прибуттю, а ще в декілька країн – виготовити заздалегідь без відвідування консульства. З шенгенською візою можна відвідати частину Карибських островів, а з візою США – ще деякі екзотичні країни, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Lowcostavia.
У цій публікації знайдете список країн, куди громадяни України можуть поїхати без віз, а також які країни можна відвідати з шенгеном, візою Великобританії чи США.
Клікнувши по назві країни, будете перенаправлені на сайт Тіматік, де знайдете більше інформації про правила в”їзду в країну. Тіматік – це база даних, що містить інформацію про документи, необхідні пасажирам, які перетинають державні кордони. Дана база даних використовується всіма авіакомпаніями, щоб визначити, чи може пасажир бути прийнятий до перевезення.
Мапа візових режимів України з країнами світу (головне фото):
Безвізові країни для українців
Країни, куди громадяни України можуть поїхати без візи, маючи з собою чинний закордонний паспорт:
- Азербайджан (до 90 днів)
- Албанія (до 90 днів)
- Антигуа і Барбуда (до 30 днів)
- Аргентина (до 90 днів)
- Барбадос (до 28 днів)
- Білорусь (до 90 днів)
- Боснія і Герцеговина (до 30 днів)
- Бразилія (до 90 днів)
- Бруней (до 30 днів)
- Вануату (до 30 днів)
- Вірменія
- Гаїті (до 90 днів)
- Гватемала (до 90 днів)
- Гондурас (до 90 днів)
- Гонконг (до 14 днів)
- Грузія
- Домініка (до 21 дня)
- Домініканська Республіка
- Еквадор (до 90 днів)
- Ізраїль (до 90 днів)
- Індонезія (до 30 днів) офіційно з квітня 2016 року
- Казахстан (до 90 днів)
- Киргизстан (до 90 днів)
- Македонія (до 90 днів)
- Малайзія (до 30 днів)
- Мікронезія (до 30 днів)
- Молдова
- Монголія (до 90 днів)
- Намібія (до 90 днів)
- Нікарагуа (до 90 днів)
- Ніуе (до 30 днів)
- Острови Кука (до 31 дня)
- Панама (до 90 днів)
- Парагвай (до 90 днів)
- Перу (до 183 днів)
- Росія (до 90 днів)
- Сальвадор (до 90 днів)
- Самоа (до 60 днів)
- Свазіленд (до 30 днів)
- Сейшельські острови (до 90 днів)
- Сент-Вінсент і Гренадини (до 30 днів)
- Сербія (до 30 днів)
- Таджикистан (до 90 днів)
- Туніс (до 30 днів, за наявності туристичного ваучера)
- Туреччина (до
6090 днів)
- Узбекистан (до 90 днів)
- Фіджі (до 120 днів)
- Чилі (до 90 днів, угода про безвізовий режим набула чинності 21 жовтня 2015 року)
- Чорногорія (до 90 днів)
- Шпіцберген (де-юре безвізово, але потрапити на острів без транзиту по Норвегії доволі складно)
- Ямайка (до 30 днів)
- Ян-Маєн (де-юре безвізово, але потрапити на острів без транзиту по Норвегії доволі складно)
Безвізові невизнані та частково визнані території:
- Абхазія (легальний в’їзд лише за наявності дозволу органів Грузії і з напрямку Зуґдідського муніципалітету)
- Нагірний Карабах
- Південна Осетія (легальний в’їзд за наявності дозволу органів Грузії і з напрямку Ґорійського муніципалітету)
- Придністров’я
- Північний Кіпр
Безвізовий транзит можливий у таких країнах:
- Великобританія (з 1 грудня 2014 транзит без візи (TWOV) можливий за наявності у паспорті дійсних віз США або Канади, Австралії чи Нової Зеландії та авіаквитків до котроїсь з цих країн)
- Китай (до 72 годин при авіатранзиті через Пекін, Гуанчжоу, Шанхай, Ханчжоу, Сіань, Чунцін, Ченду, Далянь, Тяньцзінь, Ухань, Сіань, Сямень, Ґуйлінь, Куньмін, Шеньян)
Оновлено. З 30 січня 2016 року громадяни України можуть перебувати на території Шанхаю, провінцій Цзянсу і Чжецзян, розташованих в дельті річки Янцзи, впродовж 144 годин без необхідності оформляти китайську візу. (mps.gov.cn)
- Південна Корея (до 30 днів за наявності у паспорті дійсних віз США або Японії, Канади, Австралії чи Нової Зеландії та авіаквитків до котроїсь з цих країн)
- Сингапур (до 96 годин)
Країни, в яких можна отримати візу в аеропорту (Visa on arrival – VOA)
- Аоминь (Макао) (до 30 днів)
- Бангладеш (до 30 днів)
- Болівія (в аеропорту, до 90 днів, 52$)
- Гамбія (для тих, хто прибув чартерним рейсом)
- Гренада
- Джибуті (90$)
- Гвінея-Бісау (до 90 днів)
- Єгипет (можливе оформлення візи у аеропортах Sharm El Sheik (SSH), Saint Catherine (SKV) чи Taba (TCP))
- Замбія (до 90 днів, 50$)
- Іран (до 30 днів)
- Йорданія
- Кабо-Верде (25€)
- Коморські острови (50$)
- Лаос
- Ліван
- Маврикій
- Мавританія
- Мадагаскар
- Мальдіви
- Мозамбік
- Непал
- Палау (до 30 днів, 50$)
- Сенегал (до 3 місяців в аеропорту Dakar (DKR))
- Сент-Вінсент і Гренадини
- Сент-Люсія (до 6 тижнів)
- Сомалі
- Східний Тимор
- Таїланд (до 15 днів з 27.09.2016 ціна 60$)
- Танзанія
- Того
- Тонга
- Тувалу (до 1 місяця)
- Уганда (100$)
- Шрі-Ланка (до 30 днів)
Країни, для відвідування яких необхідна електронна віза
Країни, візи в які можна отримати через Інтернет або поштою, без поїздки в посольство:
- Австралія (дозвіл на отримання візи в аеропорту прибуття потрібно оформити напередодні через Інтернет)
- Бутан (туроператор має надіслати заявку в департамент туризму за 2,5 місяці до в’їзду)
- В’єтнам (потрібно мати лист-запрошення, візу видають в аеропорту)
- Гана
- Зімбабве
- Індія (дозвіл на отримання візи в аеропорту прибуття потрібно оформити заздалегідь через Інтернет)
- Камбоджа
- Катар
- Кіпр
- Кенія
- Кувейт
- Мексика (потрібно заповнити електронну форму онлайн)
- ОАЕ
- Пакистан (лише для бізнес подорожей з листом-рекомендацією з Пакистану)
- Руанда
- Сан-Томе і Принсіпі
- Сент-Кітс і Невіс (угода про скасування візових вимог підписана у вересні 2016 року)
- Сингапур
- Сирія (до 15 днів)
- Суринам
Країни для в’їзду з шенгенською візою
Згідно з Шенгенським договором, шенгенська віза дає право пересуватися по всій Шенгенській зоні (до 90 днів за останні 180 днів). Шенгенська віза дійсна на території всіх перелічених нижче країн.
- Австрія
- Андорра
- Бельгія
- Греція
- Данія
- Естонія
- Ісландія
- Іспанія
- Італія
- Латвія
- Литва
- Ліхтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Монако
- Нідерланди
- Німеччина
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Словаччина
- Словенія
- Угорщина
- Фінляндія
- Франція
- Чехія
- Швейцарія
- Швеція
- Хорватія
- Болгарія
- Румунія
Також з багаторазовою шенгенською візою можна відвідати деякі інші країни та острови:
- Коста-Рика (до 30 днів)
- Беліз (до 90 днів)
З 2014 року з мультишенгеном можна відвідати Карибську частину королівства Нідерландів:
- Аруба
- Кюрасао
- Сінт-Мартен
- Бонайре, Саба, Сінт-Естатіус
Країни для в’їзду з візою США
З візою Сполучених Штатів Америки можна відвідати країни:
- Бермудські острови
- Беліз (віза по прибуттю)
- Коста-Рика (можна і з шенгеном)
- Маріанські острови
- Маршаллові острови
- Мексика
- Пуерто-Рико
- Теркс і Кайкос
- Північні Маріанські острови
Країни для в’їзду з візою Великобританії
З візою Великобританії можна відвідати країни:
- Ангілья
- Бермудські острови
- Гібралтар
- Ірландія
- Теркс і Кайкос
Додаткова інформація
Багато країн вимагають, щоб до закінчення дії закордонного паспорту було не менше 6 місяців і паспорт містив одну або дві чисті сторінки.
За наявності у закордонному паспорті будь-яких відміток Ізраїлю, а також у випадках, коли з штампів у паспорті зрозуміло, що його власник відвідував Ізраїль, йому буде заборонено в’їзд до Сирії, Ірану, Лівану, Кувейту, Саудівської Аравії, Лівії, Малайзії та Пакистану. Країни Перської затоки (Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Бахрейн, Ємен) формально підтримують «паспортну війну» з Ізраїлем, але на практиці випадки відмови у в’їзді трапляються дуже рідко.
Для в’їзду у більшість африканських країн потрібен міжнародний сертифікат про вакцинацію.
Під час планування подорожі рекомендую ще раз перевірити інформацію про правила в”їзду на сайті консульства країни, в котру прямуєте.