Передсвятковий ярмарок в Івано-Франківську потрапив до ТОП-5 головних новорічно-різдвяних ярмарків України

Вже скоро вся Україна порине в атмосферу новорічного і різдвяного святкування, запаху мандарин в домівках і довгих вихідних у колі близьких.

Поки ми неспішно готуємось до передноворічної метушні, міста один за одним готують різдвяні програми, відкриття центральних ялинок і розваги для дітей, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Український простір Прикарпаття.

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Звісно, чи не найважливішим завданням для кожного з нас є пошук подарунків для рідних та друзів. Тож пропонуємо перелік найкращих різдвяних ярмарків.