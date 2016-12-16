Передсвятковий ярмарок в Івано-Франківську потрапив до ТОП-5 головних новорічно-різдвяних ярмарків України

Передсвятковий ярмарок в Івано-Франківську потрапив до ТОП-5 головних новорічно-різдвяних ярмарків України

0
Поділитися

Вже скоро вся Україна порине в атмосферу новорічного і різдвяного святкування, запаху мандарин в домівках і довгих вихідних у колі близьких.

Поки ми неспішно готуємось до передноворічної метушні, міста один за одним готують різдвяні програми, відкриття центральних ялинок і розваги для дітей, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Український простір Прикарпаття.

Don Yapon

Читайте також: Головну ялинку Коломиї засвітять на День св. Миколая.

Звісно, чи не найважливішим завданням для кожного з нас є пошук подарунків для рідних та друзів. Тож пропонуємо перелік найкращих різдвяних ярмарків.

yarmarok yarmarok2 yarmarok3 yarmarok4

Статті по теміБільше від автора

Без коментарів