Передплатили газету “Дзеркало Коломиї” – виграли призи! РЕЗУЛЬТАТИ РОЗІГРАШУ

Сьогодні у редакції “Дзеркала Коломиї” відбувся розіграш призів між передплатниками тижневика.

Церемонія розіграшу та нагородження проходила в присутності всіх 53-х учасників з міста та району. Для участі в акції потрібно було передплатити газету на рік та надіслати або принести до редакції копію квитанції до 25 грудня.

Всі учасники розіграшу отримали в подарунок “Хрестоматію з історії Коломиї” (упорядник – І. Монолатій) та видання нарисів про військових АТО з Коломийщини “Обличчя війни без гриму”.

Опісля відбувся, власне, розіграш цінних призів, який провів гуморист та краєзнавець Микола Савчук. Серед учасників розігрували основні подарунки – сучасний телевізор, мікрохвильову піч та праску.

Так, щасливчиками стали:

І місце – Василина Хруставчук

ІІ місце – Олексій Колотило

ІІІ місце – Оксана Івасютин

Після вручення призів переможці конкурсу поділилися своїми враженнями.

Головний приз виграла 94-річна Василина Хруставчук. Замість неї на розіграш прийшла її донька разом з правнучкою Яною. Розповідає, що не сподівалася виграти телевізор. “Але перед цим я просила Бога про перемогу, – каже жінка. – Моя мама та я – постійні читачки газети. Мати є учасником Другої світової війни, тридцять років пропрацювала на кухні в залізничній лікарні. Вона вже не бачить, то я вголос читаю їй газету”.

Майбутній реабілітолог, а зараз працює на кузні та організовує вогняні шоу, Олексій Колотило виграв мікрохвильову піч. “Особливі враження від перемоги будуть вже після того, як приготую їжу у виграній мікрохвильовій”.

А праску у розіграші отримала інструкторка з фізвиховання у дитсадку Оксана Івасютин. “Враження дуже приємні, газету люблю і передплачую вже другий рік поспіль. Тижневик дуже цікавий: можна дізнатися все про рідне місто – від політики і освіти до історії, минувшини”.

Учасники розіграшу, які з певних причин не могли бути присутніми, можуть отримати книжки у редакції газети.

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК