Передплатили газету “Дзеркало Коломиї” – виграли призи! РЕЗУЛЬТАТИ РОЗІГРАШУ

Сьогодні у редакції “Дзеркала Коломиї” відбувся розіграш призів між передплатниками тижневика.
Церемонія розіграшу та нагородження проходила в присутності всіх 53-х учасників з міста та району. Для участі в акції потрібно було передплатити газету на рік та надіслати або принести до редакції копію квитанції до 25 грудня.
Всі учасники розіграшу отримали в подарунок “Хрестоматію з історії Коломиї” (упорядник – І. Монолатій) та видання нарисів про військових АТО з Коломийщини “Обличчя війни без гриму”.
Опісля відбувся, власне, розіграш цінних призів, який провів гуморист та краєзнавець Микола Савчук. Серед учасників розігрували основні подарунки – сучасний телевізор, мікрохвильову піч та праску.
Так, щасливчиками стали:
І місце – Василина Хруставчук
ІІ місце – Олексій Колотило
ІІІ місце – Оксана Івасютин
Після вручення призів переможці конкурсу поділилися своїми враженнями.
Головний приз виграла 94-річна Василина Хруставчук. Замість неї на розіграш прийшла її донька разом з правнучкою Яною. Розповідає, що не сподівалася виграти телевізор. “Але перед цим я просила Бога про перемогу, – каже жінка. – Моя мама та я – постійні читачки газети. Мати є учасником Другої світової війни, тридцять років пропрацювала на кухні в залізничній лікарні. Вона вже не бачить, то я вголос читаю їй газету”.
Майбутній реабілітолог, а зараз працює на кузні та організовує вогняні шоу, Олексій Колотило виграв мікрохвильову піч. “Особливі враження від перемоги будуть вже після того, як приготую їжу у виграній мікрохвильовій”.
А праску у розіграші отримала інструкторка з фізвиховання у дитсадку Оксана Івасютин. “Враження дуже приємні, газету люблю і передплачую вже другий рік поспіль. Тижневик дуже цікавий: можна дізнатися все про рідне місто – від політики і освіти до історії, минувшини”.
Учасники розіграшу, які з певних причин не могли бути присутніми, можуть отримати книжки у редакції газети.
Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК