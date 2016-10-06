Пенсійний збір при купівлі валюти буде скасовано

Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув законопроект №4741 і підтримав скасування з 1 січня 2017 року збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з купівлі іноземної валюти в готівковій формі.

Дане рішення було прийнято в середу на засіданні комітету, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на FinClub.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає скасування 2% збору до Пенсійного фонду з валютообмінних операцій.

Раніше Національний банк виступив за скасування пенсійного збору для населення при купівлі валюти в розмірі 2%.

Як повідомлялося, з 2015 року Верховна Рада підвищила збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти фізичними особами з 0,5% до 2%.