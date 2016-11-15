Пенсійний фонд Коломийщини відкрив сучасний центр для обслуговування громадян

У Коломийському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду відбулося офіційне відкриття залу відділу обслуговування громадян.

Тут все створено для того, щоб відвідувачі почувалися комфортно. Подібні фронт-офіси вже діють в обласному центрі, Галичі, Калуші, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

“На Прикарпатті у таких залах фонд має на меті не лише зробити більш якісним обслуговування громадян, а й перетворити їх у центри обслуговування, або так звані фронт-офіси, що діятимуть без прив’язки до того чи іншого територіального підрозділу“, – сказала на офіційному відкритті начальник головного управління ПФУ Івано-Франківської області Надія Павлюк.

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