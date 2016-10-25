Печеніжин потрапив до 25 перших об’єднаних громад, які отримають підтримку проекту DOBRE

Названо 25 перших об’єднаних громад, які отримають підтримку проекту USAID DOBRE “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність”.

Серед обраних громад – по шість з Тернопільської та Дніпропетровської областей, чотири з Івано-Франківської, по три з Миколаївської та Херсонської областей, дві з Харківської та одна з Кіровоградської області, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

В тому числі підтримку проекту USAID DOBRE отримає Печеніжинська ОТГ.

Як повідомляли, програма DOBRE спрямована на підтримку децентралізації в Україні. Також вона передбачає тісну співпрацю з місцевою владою для того, щоб краще розуміти потреби громадян та якісно виконувати їхні потреби. Крім того, DOBRE вестиме активну співпрацю із представниками місцевих громад.

Програма передбачає фінансову підтримку територіальних громад протягом п’яти років. Загальний бюджет проекту 50 мільйонів доларів.

“Концентруючи ресурси на 75 громадах, легше втілити ефективні моделі об’єднаних громад, які стануть успішними прикладами для інших. Ці громади зможуть стати наставниками для інших. Ми будемо працювати з місцевим самоврядуванням над тим, яким чином планувати, приймати ефективні рішення, які послуги найважливіші для населення і як ці послуги відчутно покращити. Також працюватимемо над удосконаленням систем бюджетування та адміністрування. Все це допоможе підтримати економічний розвиток і стабільність у громадах”, – наголошує керівник програми DOBRE Беррі Рід.