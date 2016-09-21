Патрульні затримали прикарпатця, який загасив сигарету на руці своєї дівчини

20 вересня на 102 зателефонувала дівчина і розповіла, що її подружку побив колишній хлопець.

Патрульним Івано-Франківська , які приїхали на виклик, 18-річна постраждала розповіла, що колишній хлопець загасив сигарету до її руки. Крім того, юнак залишив синці на руках і шиї дівчини, пише “Дзеркало Коломиї”.

За словами потерпілої, схожі знущання були систематичними.

Під час відпрацювання патрульні затримали хлопця, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, та передали його слідчим. Потерпіла в поліції написала заяву.