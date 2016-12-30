Патрульні у Хмельницьку зробили смертельні постріли у чоловіка, який кидався з шилом на перехожих

Патрульні у Хмельницьку зробили смертельні постріли у чоловіка, який кидався з шилом...

У Хмельницькому вранці, 30 грудня, сталася смертельна стрілянина.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на патрульних, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ТСН.

Як зазначається, інцидент стався на перехресті вулиць Тернопільської і Кам’янецької. Патрульні їхали на перезмінку, коли їх зупинили місцеві мешканці, повідомивши, що чоловік на вулиці кидається з шилом на перехожих.

За словами очевидців, зловмисник прямував з боку психоневрологічного диспансеру і штрикав шилом людям в обличчя. До лікарні з ушкодженнями вже звернулися троє людей.

Коли чоловік побачив правоохоронців, почав кидатися і на них, на попередження він не реагував. Спочатку поліцейські застосували сльозогінний газ, а потім зробили декілька пострілів у повітря. Проте зловмисник дістав гострий предмет і почав наближатися, тому копи вистрілили в ногу.

Перехожі розповідають, що під час затримання було чутно щонайменше 5 пострілів. Нападник помер у кареті швидкої допомоги.

Наразі на місці стрілянини працюють медики, слідчі з’ясовують всі обставини події.