Патрульна поліція закликає прикарпатців без нагальної потреби не виїжджати з дому

Сектор безпеки дорожнього руху Патрульної поліції Івано-Франківська застерігає: зараз в області сильний вітер та сніг, який одразу ж замерзає.

На дорозі утворюється ожеледиця, спостерігається різка зміна температури, інформує “Дзеркало Коломиї”.

“Закликаємо без нагальної потреби не виїжджати з дому! Менший транспортний потік – менше ДТП.

Якщо ж виїхали, будьте дуже обережними, не здійснюйте незрозумілих маневрів на дорозі, уникайте аварійних ситуацій!”, – йдеться у повідомленні Патрульної поліції.

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