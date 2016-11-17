Патрульна поліція оголосила флешмоб “Пристебни життя”

Патрульна поліція Івано-Франківська оголошує про початок нового флеш-мобу-конкурсу.

Поліціянти просять робити світлини, які засвідчують, що ви користуєтесь ремнями безпеки під час руху та викладайте їх у Facebook з хештегом #пристебниЖиття, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Напередодні Нового року копи порахують кількість вподобайок під фотографіями з хештегом і трьом переможцям конкурсу вручать подяки та призи.

“Наша мета – зменшити кількість ДТП з потерпілими. На слизькій дорозі ремінь безпеки може не лише зберегти здоров’я, а й життя. Дотримуватись правил дорожнього руху – це модно!”, – пояснюють у прес-службі управління патрульної поліції.