Патріархові коломийського краєзнавства, почесному громадянинові Коломиї Степанові Андріїшину виповнилося 80

В ці Різдвяні дні свій 80-річний ювілей відзначив відомий краєзнавець, автор багатьох історичних розвідок про Коломию Степан Андріїшин.

Ювіляр народився 7 січня 1937 року в с. Михалькові Коломийського району. Навчався в Коломийській СШ №1, але хвороба перешкодила подальшому освітньому зростанню. Працював художником-оформлювачем, у Коломийському механіко-технологічному коледжі, в міській раді. У 1984 р. був переслідуваний органами КДБ, які потрактували його захоплення минувшиною як український націоналізм. Компартійна влада виключила його з КПРС та позбавила роботи. У час національного відродження брав активну участь у товаристві “Поступ”, у Товаристві української мови, в НРУ, створив клуб “Краєзнавець”. Депутат першої національно-демократичної міської ради (1990-94), працівник міської ради. Ініціатор перейменувань міських вулиць, внаслідок чого Коломия після 600-річного чужоземного панування повернула собі національне обличчя у назвах вулиць і площ.

Від 1970-х рр. захопився краєзнавством. Член редакційно-видавничого комітету “Енциклопедія Коломийщини”, автор багатьох енциклопедичних довідок, газетних публікацій на тему коломийської історії, автор трьох поважних книжок: “Коломия”. Фотонарис (Ужгород: Карпати, 1990), “Коломия. 1939 — 1941” (Коломия: Вік, 2003; перевид. 2013), “Коломия у міжвоєнний період. 1919 — 1939” (Коломия: Вік, 2010), , “Сліди минулих окупацій” (Коломия: Вік, 2016).

Живе у м. Коломиї.

У вівторок, 10 січня, о 13. 00 год у Музеї історії міста Коломиї відбудеться репрезентація щойно виданої книжки Степана Андріїшина “Сліди минулих окупацій”, яка побачила світ у серії “Коломийська бібліотека”.

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