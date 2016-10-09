Патріарх Філарет несподівано відвідав зону АТО. ФОТО

Глава Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про те, що в п’ятницю, 7 жовтня, лідер Української православної церкви Київського патріархату Святійший Патріарх Філарет відвідав лінію фронту в Донбасі.

“Велика несподіванка! Ввечері до нас завітав Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Дивовижної сили чоловік. Я захоплююся його мудрістю та світлістю думки. Чоловік молитви і дії. Без малого 88-літній Патріарх приїхав на лінію фронту підтримати свою паству. Це ще збільшує повагу до цього світлого чоловіка. Патріарх відвідав військових, зустрівся із командувачем АТО, благословив наших воїнів на святу справу захисту України”, — зазначив Павло Жебрівський.

За його словами, спілкування тривало більше години, інформують ”Вікна”.

“Святійший жваво цікавився ситуацією на Донеччині, як йде відбудова зруйнованого краю. Особливо Патріарха цікавило те, як на Донеччині пробуджується український дух та глибинна українська духовність. А коли я розповів Святійшому про наш проект створення в громадах мережі опорних модерних україномовних шкіл, очі його заіскрились радістю. Адже мала батьківщина Патріарха – село Благодатне Амвросіївського району – сьогодні знаходиться на окупованій території”, — зазначив глава Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

Враженнями у соцмережі поділився і капелан Костянтин Холодов:

“Зустріч зі Святійшим була наскільки несподіваною, настільки і плідною. Обговорили з Командуючим АТО проблеми капеланського служіння у армії. Його Святість вручив подарунки і нагороди військовослужбовцям”.