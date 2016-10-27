Пасажир “потяга єднання”: “Коломия нічим не відрізняється від Лисичанська”

У рамках всеукраїнської акції до Коломиї прибув волонтерський “потяг єднання”. Пасажири потяга – це 170 митців, волонтерів, громадських діячів зі східних областей, які мандрують Україною, щоб розвіяти міф про істотні відмінності між Сходом та Заходом.

Зустріч гостей відбулася на залізничному вокзалі, і як годиться, з хлібом-сіллю. Учасники акції єднання кажуть, що у кожному місті Західної України їх приймають по-особливому.

Пасажир “потяга єднання” Дмитро Михайлов поділився своїми враженнями від перебування у Коломиї на сайті В час пик.



“Чим Лисичанськ відрізняється від Коломиї? Та нічим. Недоглянуті вулиці, бруд, некошена трава, занедбаний парк, відсутність роботи. Усе це є і на заході, і на сході України.

Після зустрічі на вокзалі пасажирів потяга єднання “Труханівська січ” розподілили по групах і повели в різні навчальні заклади.

Нам дістався політехнічний коледж. Місцевий волонтер на ім’я Оксана, яка узяла над нами шефство, вела нас такими стежками і нетрями, які і в Лисичанську важко знайти. В той же час розповідала про своє рідне місто Коломию. Наприклад, поруч з вокзалом є ряд новобудов, заселених на 10%, оскільки вартість житла дуже висока. Промисловості немає, тому люди виїжджають на заробітки в Європу.

Молоді проблеми Прикарпаття

У коледжі нас чекало приблизно 500 студентів для спілкування і презентації свого навчального закладу. Правда, особливо діалогу не вийшло – молодь така ж пасивна, як і на сході країни. Єдина відмінність від інших міст – студенти не побоялися розповісти про місцеві проблеми. Так, у Коломиї йде боротьба за будівлю спортивної школи, яку хочуть “віджати” у гімнастів, борців і атлетів. Дітям запропонували переміститися в спортивні зали шкіл, куди їх також не пускають. Але ніхто цим особливо не займається, цю проблему супроводжують тільки декілька активістів.

У процесі спілкування ми із студентами дійшли до висновку, що більшість бід у нас через байдужість. Під кінець зустрічі один з студентів видав месидж, що їм набридло слухати про війну. У цьому і є відмінність жителів заходу і сходу: ми, жителі Донбасу, не можемо від цього піти, оскільки лінія розмежування зовсім поруч, а вони – по той бік Дніпра і прагнуть абстрагуватися від цього.

“Шиття” – справа нелегка…

В інших учбових закладах були конфліктні ситуації, наприклад, представник генштабу ВСУ почав завіряти присутніх, що в армії все добре, що вона одягнута-взута і соціально захищена. На це отримав різку відповідь від родичів військовослужбовців, які знають ситуацію у збройних силах не з чуток. Тому полковник швидко закінчив свій виступ і ретирувався.

Потяг єднання “Труханівська січ” приїхав 27 жовтня 2016 року до Коломиї Івано-Франківської області – шосте місто в маршруті по західній Україні. Пасажири – жителі Луганської і Донецької області, які у відповідь на перші два потяги цієї акції поїхали “зшивати” Україну зі сходу на захід.

Наступна зупинка – столиця Прикарпаття – Івано-Франківськ“.