Парламент схвалив у першому читанні законопроект про заборону завезення антиукраїнської літератури

Парламент схвалив у першому читанні законопроект про заборону завезення антиукраїнської літератури

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Верховна Рада прийняла у першому читанні розроблений Держкомтелерадіо законопроект про заборону завезення літератури антиукраїнського змісту з держави-агресора.

За це рішення проголосували 250 депутатів, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Цей документ передбачає дозвільний принцип для книг, які походять з РФ. Під заборону потраплятиме продукція, яка містить антиукраїнський та антидержавний зміст і розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Відповідно до законопроекту, під дозвільну процедуру потраплятимуть лише книги із РФ і тимчасово окупованих територій, тобто обмеження не застосовуватимуться для російськомовних книг, виданих в Україні.

Проект передбачає, що після його ухвалення дозволу не потребуватиме лише видавнича продукція, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводженому багажі загальною кількістю, що не перевищує 10 примірників. Критерії оцінки видавничої продукції, яка дозволена для розповсюдження на території України, розроблятиметься експертною радою та затверджуватиметься уповноваженим органом.

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