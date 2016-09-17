Папа Римський зібрав для українців 8 мільйонів євро

Благодійний проект Папа для України в підтримку постраждалих від війни українців зібрав по всій Європі 8 мільйонів євро.

Почався розподіл допомоги в рамках проекту Папа для України. Збір грошей на підтримку постраждалих від війни жителів України 3 квітня ініціював тато Франциск. На його заклик відповіли багато організацій по всій Європі, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Радіо Польща.

У Запоріжжі вже почав роботу комітет, який організовує прийом гуманітарної допомоги. На місці працює представник Карітас, який прибув в Україну з Риму.

“На даний момент Україна переживає велику гуманітарну кризу, особливо в Донецькій і Луганській областях. Папа Франциск прагне допомагати найбіднішим з бідних. Ми працюємо з усіма християнськими церквами, а також нехристиянськими громадами. Вони намагаються надавати нам базу даних про нужденних у так званій сірій зоні, а також у Донецьку та Луганську і на територіях, куди не вся гуманітарна допомога може дійти”, – повідомив Ян Собіло.

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