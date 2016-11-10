Папа Римський зібрав 10 мільйонів євро для українців, які постраждали від війни

Днями Його Святість Папа Франциск прийняв на аудієнції Його Високопреосвященство архієпископа Клаудіо Ґуджеротті, Апостольського Нунція в Україні. За повідомленням Апостольської Нунціатури в Україні, Папа хотів ознайомитися з розвитком ситуації у нашій державі та був детально поінформований про вже виконавчу фазу проекту “Папа для України”.

Папа Франциск нагадав, що Україна займає особливе місце в його серці та що він щодня молиться про повернення миру, про розраду для найбільш потребуючих та про прогрес країни. Про це повідомляє представництво “Папа для України”.

У той час, коли мало говориться про драматичну ситуацію в Україні, Понтифік ствердив, що його жест конкретної підтримки жертв війни, що на сьогодні зібрав понад 10 мільйонів євро, бажає бути насамперед знаком християнської любові, але також і жестом, щоби той, хто страждає, не відчував себе покинутим чи забутим, та щоб міжнародна спільнота не забувала, що це її обов’язок — докладати усіх зусиль для досягнення миру у справедливості та солідарності.

Нагадаємо, що 3 квітня 2016 року Папа Римський Франциск оголосив збірку пожертв для потреб постраждалих від війни в Україні, яка відбулась 24 квітня в католицьких церквах Європи. Крім цього, Святіший Отець зробив значне пожертвування особисто від себе. Зібрані пожертви призначені виключно для населення, яке постраждало внаслідок війни, без поділу по вірі, конфесії чи етнічної приналежності.

Для розподілу цього фонду Папа вирішив встановити “in loco” відповідний Технічний комітет, який складається з голови і чотирьох членів. Главою вищезгаданого Комітету Папа Франциск призначив Його Преосвященство єпископа Яна Собіло, Єпископа помічника Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні.

Перший етап прийому заявок на отримання великих і малих грантів в рамках Акції “Папа для України” від релігійних і громадських організацій, які надають безпосередню допомогу переселенцям із зони АТО, тривав з 8 вересня до 31 жовтня 2016 року. Зараз Технічний Комітет Акції “Папа для України” розглядає заявлені проекти і визначає, хто, відповідно до озвучених раніше критеріїв, зможе отримати кошти з Ватикану для надання безпосередньої допомоги найбільш незахищеним категоріям переселенців. Пріоритетами є їжа, одяг, ліки та отримання даху над головою для найбідніших, які втратили все у наслідку військових дій.

Оскільки мова йде про особисту ініціативу Папи Франциска, остаточними відповідальними за неї є Державний Секретаріат Ватикану і Папська Рада “Cor Unum”, через Апостольську Нунціатуру в Україні.

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