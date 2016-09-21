Пансіонат “Гута”, що належав російській нафтовій компанії, залишиться у власності громади

Івано-Франківська обласна рада виграла апеляційний суд у компанії “Роснафта”.

Російська компанія зверталася із позовом визнати протиправним її рішення від 27 березня 2015 року про те, що належний цій російській нафтовій компанії пансіонат “Гута” переходить у спільну власність громад області і має використовуватися як реабілітаційний центр для учасників російсько-української війни на Донбасі.

Про це повідомив голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич на своїй сторінці у Facebook.

“Попередньо Івано-Франківський окружний адміністративний суд прийняв рішення на користь “Роснафти”, але 15 вересня 2016 року Львівський апеляційний адміністративний суд скасував його постанову та закрив провадження у справі. Чекаємо на касацію!”, – підсумовує голова облради у своєму дописі.