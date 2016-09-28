П’ятеро кандидатів претендують на посаду заступника голови Івано-Франківської ОДА

У приміщенні Івано-Франківської облдержадміністрації відбувся перший етап конкурс на заміщення вакантної посади першого заступника голови ОДА.

Свої кандидатури на зайняття посади подали п’ятеро претендентів, зокрема, директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Марія Савка, голова Надвірнянської РДА Олександр Кеніз, а також Микола Кириченко, Руслан Коцаба і Богдан Гургула, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Конкурсну комісію, до якої увійшли представники облдержадміністрації та керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, очолив заступник голови – керівник апарату ОДА Валерій Крецул.

Голова комісії ознайомив учасників конкурсу із умовами його проведення, зокрема, зазначив, що визначення переможця відбуватиметься у три етапи: відповідь на 40 тестових запитань (загалом на конкурс Національним агентством України з питань державної служби запропоновано 400 питань), письмове завдання та співбесіда.

Конкурсанти, які правильно розв’яжуть 24 тестових завдань, матимуть можливість брати участь у другому турі, а відтак, відповідно до отриманих результатів, і в проведенні співбесіди.

За словами Валерія Крецула, конкурсантам будуть запропоновані питання на знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та бюджетного законодавства.