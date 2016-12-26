“Останнє Різдво”: помер відомий співак Джордж Майкл

На 54-му році життя раптово помер британський співак Джордж Майкл.

Про це у ніч з 25 на 26 грудня повідомив його друг і публіцист Ендрю Ріджлі у Twitter, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на “Mirror“.

Виконавець помер у себе вдома в Оксфордширі. Поліція підтвердила факт смерті о 1.42 ночі. Але за даними публіциста, Майкл пішов з життя ще 25-го грудня о 23-й.

Причина раптової смерті співака наразі невідома.

“Із великим сумом підтверджуємо, що наш коханий син, брат і друг Джордж мирно помер у себе вдома в період Різдва. Сім’я просить, щоб їхнє приватне життя поважали в цей важкий та емоційний час. На даному етапі коментарів більше не буде”, – йдеться у заяві Ріджлі.

Нагадаємо, півтора роки тому казали, що Джордж Майкл лікувався від наркозалежності. Хоча його речник запевняв, що співак просто у відпустці.

А в 2011-му артист ледь не помер від пневмонії.

Майкл був володарем двох премій “Grammy” та одним із найбільш успішних і відомих британських виконавців.

Він також був автором і виконавцем одного з найвідоміших різдвяних хітів – “Last Christmas”, який написав ще будучи учасником дуету “Wham!”.