Організатора підпільного казино на Прикарпатті оштрафували на 170 тис. грн

Організатора підпільного казино на Прикарпатті оштрафували на 170 тис. грн

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Івано-Франківською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за зайняття гральним бізнесом щодо 43-річного місцевого жителя.

Чоловік для надання послуг у сфері грального бізнесу облаштував в Івано-Франківську інтернет-клуб із встановленням незаконного програмного забезпечення на 28 одиницях комп’ютерної техніки.

Don Yapon

Під час судового розгляду обвинувачений вину визнав в повному обсязі та підтвердив обставини вчиненого злочину.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Ігоря Стефанишина, вироком суду організатору грального бізнесу доведеться сплатити 170 тис. грн штрафу.

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