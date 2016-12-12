Організатора підпільного казино на Прикарпатті оштрафували на 170 тис. грн

Івано-Франківською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за зайняття гральним бізнесом щодо 43-річного місцевого жителя.

Чоловік для надання послуг у сфері грального бізнесу облаштував в Івано-Франківську інтернет-клуб із встановленням незаконного програмного забезпечення на 28 одиницях комп’ютерної техніки.

Під час судового розгляду обвинувачений вину визнав в повному обсязі та підтвердив обставини вчиненого злочину.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Ігоря Стефанишина, вироком суду організатору грального бізнесу доведеться сплатити 170 тис. грн штрафу.