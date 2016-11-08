Опублікували відео, як зростало населення Землі протягом 200 тисяч років

Американський музей природної історії опублікував відео, в якому показав, як зростало населення Землі протягом останніх 200 тисяч років.

На початку відео населення Землі складає лише 170 тисяч людей. В кінці відео ця цифра досягає 9,5 мільярдів. Саме стільки, за прогнозами науковців, житиме на Землі через 84 роки, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на American Museum of Natural History.

“Знадобилось 200 000 років, щоб людське населення досягнуло одного мільярда, і тільки 200 років, щоб досягти 7 мільярдів. Але зростання почало уповільнюватись, оскільки жінки мають менше дітей в середньому”, — написали історики до відео.