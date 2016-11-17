Опалення через Wi-Fi: як українець навчив німців економити

“Вам не потрібно опалювати порожні кімнати!” – Закликає стартап eCozy, заснований вихідцем з Харкова Андрієм холодовим.

З серпня 2016 року eCozy доставляє по всьому світу “розумну” систему управління опаленням.

За словами Холодова, вона здатна знизити витрати на тепло на 30%, пише Економічна правда.



Складається система з термостата з тачскрін-керуванням, центрального блоку і додатки під iOS і Android.

Тривіальне бажання програмувати температуру радіаторів, щоб зменшити рахунок за тепло, привело харків’янина до ідеї створення стартапу. Він зміг об’єднати навколо своєї ідеї фахівців з різних країн і знайти сотні тисяч доларів інвестицій.

Зараз eCozy випускає інноваційний продукт, затребуваний у всьому світі, а обсяг ринку, на який вийшов проект, обчислюється мільярдами доларів.

Коли фіаско надихає на ідею

Випускник Харківського “політеху” 47-річний Андрій Холодов не схожий на типового засновника стартапу. Він успішний бізнесмен, а раніше – інженер з досвідом роботи в західних корпораціях. Нарешті, він старше того віку, коли зазвичай вистачає амбіцій взятися за “проект, який змінить світ”.

Почати ризиковану подорож в світ інноваційного бізнесу Холодова змусив власний невдалий досвід. У 2012 році він вирішив скоротити витрати на опалення: купив два програмованих термостата для радіаторів і взявся за настройку температурного графіка. У кожного термостата було всього три кнопки, але процедура настройки виявилася справжньою мукою.

Андрій Холодов

Витративши багато часу, Холодов, висококласний інженер в області комп’ютерних мереж, так і не зміг нав’язати термостатам свій сценарій роботи. У якийсь момент він здався і погодився на програму за замовчуванням.

Ледве Холодов змирився зі своїм фіаско, як йому довелося вислуховувати критику дружини. Її не влаштовував зовнішній вигляд термостатів. “Дружина весь час намагалася закрити їх шторами або квітами. Цей релікт з 1990-х років в сучасній квартирі її не радувати”, – згадує підприємець.

Так у нього з’явилася думка, що сучасний продукт повинен виглядати інакше, приносити радість і бути легким в управлінні. Він зібрав у Харкові чотирьох своїх друзів і запропонував розробити красивий і простий термостат.

Щоб зрозуміти, чи достатньо у них знань і умінь для реалізації проекту, партнери Холодова провели попередні тести декількох термостатів. Повіривши в свої сили, вони взялися за створення продукту.

Емігрант

Висококласних розробників і надійних друзів в одній особі інноваційний підприємець знайшов задовго до eCozy. Ключову роль в цьому зіграла кар’єра харків’янина.

Після закінчення кафедри “Автоматика і телемеханіка” Харківського “політеху” Холодов в 1995 році виїхав до Німеччини. Два роки витратив на вивчення мови і інтеграцію в соціум. Там же пройшов курси підвищення кваліфікації MCSE.

Кілька років працював в німецьких компаніях інженером-консультантом по комп’ютерних мережах зі спеціалізацією на рішеннях Microsoft. На початку 2000-х став брати участь в проектах німецьких концернів Munich Re, Apollo-Optik, Linde, BERU, MEAG, T-Systems з управління їх мережевою інфраструктурою.

Через три роки заснував консультаційну фірму в сфері своєї спеціалізації. Частина проектів виконував як фрілансер, а частина – проводив через фірму, при необхідності залучаючи фрілансерів з України.

“В Україні у мене широке коло фахівців і друзів, яких я міг залучати до проектів. Це допомогло почати реалізовувати ідею eCozy”, – говорить Холодов.



Керувати радіатором в один дотик

eCozy з’явився в серпні 2013 року. Перший час проект існував за рахунок власних коштів засновника, який вклав понад 70 тис дол.

З самого початку ключовим продуктом був термостат з тачскін-керуванням. За допомогою адаптерів термостат прикручується до 99% типів радіаторів опалення і дозволяє регулювати температуру батареї в один дотик.

Засновник стартапа оцінює ринок таких пристроїв тільки в Європі понад 2 млрд штук. За його словами, в Європі в 2012 році було 4 млрд батарей з термостатами, і це число зростає з року в рік. У тому ж році 38% термостатів вважалися застарілими – вони були старше 15 років – і підлягали заміні.

Пристрій розробляли в Харкові. Холодов керував процесом з Мюнхена. Виробництво пристрою за допомогою київського конструкторського бюро ARTKB було налагоджено на заводі в Китаї.



Голий ентузіазм

Менш ніж за рік стартовий капітал закінчився. Команда три місяці працювала на ентузіазмі. Весь цей час засновник шукав інвестиції. У першій половині 2014 роки йому вдалося знайти бізнес-ангела, який за частку увійшов в проект.

За допомогою його інвестицій eCozy восени 2014 роки зміг підготуватися до запуску кампанії на Indiegogo. На краудфандинговому майданчику команда представила концепт “розумної” системи управління опаленням: термостат, центральний комунікаційний блок і додаток для віддаленого управління.

У додатку клієнт налаштовує по годинах температурний графік для кожної кімнати. Дані по Wi-Fi надходять на центральний блок. ЦБ по протоколу ZigBee (аналог Wi-Fi) передає дані на термостат.

Далі термостат закриває або відкриває вентиль на радіаторі, регулюючи інтенсивність подачі теплоносія. Харчується термостат від чотирьох батарейок АА, яких вистачає на 1,5-2 роки. 269 Бекер інвестували в проект більше 50 тис дол при цілі 30 тис дол, але гроші не були головною метою.

“Ми хотіли перевірити, чи буде продукт користуватися попитом. Нам потрібно було створити ком’юніті, де ми могли б отримувати фідбек. Гроші на Indiegogo були первинною метою, але вони були до речі”, – пояснює Холодов.

Зірвати дедлайн на рік

В ході роботи стартап зіткнувся з двома серйозними проблемами.

Перша пов’язана з управлінням температурою в приміщенні.

Виявилося, що це непростий процес. Повітряні маси, особливо у великій кімнаті, переміщаються хаотично. Передбачити температуру в середині кімнати, вимірюючи її поблизу батареї, складно. Зберігати цю температуру протягом обраного користувачем часу ще складніше.

Розробники вирішили цю проблему, створивши адаптивний алгоритм управління опаленням. Пізніше він отримав нагороду баварського Міністерства енергетики. Принцип роботи алгоритму в тому, що система при введенні в експлуатацію деякий час створює для себе математичну модель приміщення. Іншими словами – вимірює час нагрівання приміщення. Через кілька днів вона в змозі робити прогноз і досягати бажаної температури в бажаний час. Тому система позиціонується як самонавчальна. Друга проблема була технічної. У 2015 році команда eCozy отримала від китайського виробника нульову серію термостатів для тестування. Проведені тести показали, що переривається комунікація між двома мікропроцесорами, встановленими в термостаті. Розробники запідозрили виробника мікропроцесорів, американську Texas Instruments, в бракованої партії. eCozy відкрив розгляд, почався тривалий період обміну лог-файлами, документацією, результатами тестів. Виявилося, що процесори справні, але потребують перепрошивки. Через це старт продажів був зірваний: замість вересня 2015 року перші пристрої Бекер і покупці почали отримувати в серпні 2016 року.

Ціна економії

Перша партія складалася з 3 тис термостатів і 1 тис центральних блоків. В основному вони йшли комплектами. Початковий комплект складається з ЦБ і одного термостата і коштує 179 євро. Комплект “Комфорт” складається з ЦБ і трьох термостатів. Продається за 299 євро. Ціна одного термостата – 69 євро.

Продукти eCozy можна купити з будь-якої точки світу через офіційний магазин проекту, а також в мережах найбільших дистриб’юторів і рітелейров Німеччини.

За словами Холодова, набір “Комфорт” у власника двокімнатної квартири в Німеччині окупиться за один опалювальний період. Як приклад він наводить вартість опалення квартири в ФРН площею 100 м кв. За холодний сезон набігає 1 800 євро. Система “Комфорт” економить приблизно 500 євро.

Причому на один ЦП можна підключити до 15 термостатів. У перспективі – 255. Радіус дії ЦБ – 100 м.



Інвестиції та перспективи

Холодов стверджує, що стартап “генерує гарний виторг”. Мабуть, в це вірили багато інвесторів eCozy. Вони вкладали гроші в проект навіть всупереч лякаючому зриву термінів початку продажів.