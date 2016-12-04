Onuka і The Maneken одягли гуцульські весільні костюми. ФОТО

Onuka і The Maneken одягли гуцульські весільні костюми в рамках проекту “Щирі. Спадщина”.

Про це повдомляє Good News about Ukraine, передає Дзеркало Коломиї.



Історія проекту “Щирі” розпочалася в кінці 2014 року, коли 15 українських зірок знялися для благодійного календаря в традиційних українських костюмах. Результат проекту вражав: весь тираж першого календаря розійшовся за 48 годин і зібрав 200 тисяч гривень, які були передані Волонтерській сотні. Цього року всі кошти від продажу календарів “Щирі” на 2017 рік будуть спрямовані на розвиток і підтримку регіональних етнографічних музеїв України.

Нагадаємо, раніше традиційне весільне вбрання Великого Ключева, якому понад 200 років, приміряла співачка Тіна Кароль.

Ната Жижченко (ONUKA) прокоментувала свою участь у проекті:

“Ми разом з Євгеном Філатовим стали учасниками благодійного проекту “Щирі”, в рамках якого відзнятий календар за участю відомих українців. Кожна з 12-ти фотографій календаря – точне відтворення костюму певної епохи та регіону нашої країни. Усі кошти від продажу будуть спрямовані на розвиток і підтримку регіональних етнографічних музеїв України, що так їх потребують!”

Передпродаж благодійного календаря “Щирі!” відкрито!

Календар можна замовити за посиланням: https://goo.gl/jsg8Gb