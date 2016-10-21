Оновлення сесійної зали у Коломиї обійшлося міському бюджету у 898 тисяч гривень. ІНФОГРАФІКА

Оновлення сесійної зали у Коломиї обійшлося міському бюджету у 898 тисяч гривень....

Технагляд по ремонту зали у ратуші проводить фірма, близька до генпідрядника, а “трон для влади” коштує 342 тис. грн.

На 13 сесії Коломийської міськради депутати засідали в оновленій залі. Приміщення на третьому поверсі реставрували кілька місяців. На час ремонту засідання сесії відбувалися в “Народному домі”.

Зала роками потребувала капітального ремонту і цьогоріч влада виділила кошти на реставрацію приміщення.

Всі роботи по капітальному ремонту без тендеру проводила ППДС “ПараПлан”. Засновник – Василь Дячук.

Ця фірма останні роки проводить чимало робіт за міські бюджетні кошти. У травні і липні міськрада перерахувала “ПараПлану” спочатку 144 тис. грн. авансу на капремонт адмінцентру, а у серпні – ще 167 тис. грн. за самі роботи. В березні з міського бюджету “ПараПлан” отримав аванс за капітальний ремонт приміщення на вул. Леонтовича, 26а – 43 тис. грн. У квітні за ремонт цього ж приміщення – ще понад 100 тис. грн. Власне, Коломийська міська рада є чи не єдиним замовником “ПараПлану” з сумами, які перевищують десятки тисяч.

У 2013 році ця фірма фігурувала у скандалі довкола пам’ятника Франкові. Тоді прокуратура встановила, що інженер технагляду “ПараПлану” і директор ПП “Ерма-В” на роботах і монтажу постаменту пам’ятника Франкові внесли до актів приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних не в повному обсязі робіт. А це – зайво перераховані з міського бюджету 30,4 тис. грн. приватним структурам.

Якщо повертатися до капітального ремонту зали засідань, то за ці роботи міська рада перерахувала “ПараПлану” двома частинами 302 тисячі гривень: у липні було оплачено аванс у розмірі 115 337 грн., а у вересні здійснено оплату за виконані роботи в сумі 186 831 грн.

Технічний нагляд по капітальному ремонту зали засідань проводить фірма “Флоріан”. За ці роботи міськрада перерахувала їй 7,5 тис. грн.

Засновником “Флоріана” є Василь Дячук. Він же засновник фірми “ПараПлан”. Виходить, що технагляд по ремонту проводять самі у себе, а це може не виключати й корупційну складову.

Окрім ремонтних робіт, у залі засідань замінили на нові крісла, а також встановили нову президію. Всі ці роботи проводило ТзОВ “АРТ-ПРОМ”. Без тендеру.

Загальна сума наданих цією фірмою послуг становить понад півмільйона, а точніше – 596 тисяч 246 гривень. Міська рада розбила ці роботи на чотири різних договори, тому суми вийшли нижчими за допорогові закупівлі і вдалося уникнути “ProZorro”.

Майже 199 тисяч гривень міськрада перерахувала за крісла в сесійну залу, ще 55 тисяч – за вісім комплектів глядацьких крісел.

Постамент для президії, який у соцмережах жартома назвали “троном для влади”, виготовили з натурального дерева.

Сам постамент коштує 196 тисяч гривень, а його зашивка ще 144 тисячі гривень.

Загалом постамент обійшовся міському бюджету у 342 тисячі гривень.

Вікторія МАРТИНЮК