Олігархи під наглядом. Петро Порошенко: реформатор країни чи другий Янукович?

Петро Порошенко – Президент і один з наймогутніших олігархів. Хто він насправді – другий Янукович чи реформатор країни?

Ця стаття – перша з серії “Олігархи під наглядом” (Oligarch Watch), яку розпочала київська англомовна газета Kyiv Post. Публікуватимуться детальні профілі українських олігархів – Коломойського, Ахметова, Пінчука та інших. А починаємо з головного нинішнього олігарха – Петра Порошенка, передає Курс.



Він – президент України. Він мешкає у розкішному маєтку з власною каплицею у передмісті столиці.

Він заснував Партію регіонів. Його син – депутат. Його бізнес зростає в той час, коли країна намагається подолати глибоку рецесію.

Ні, це не про Віктора Януковича, колишньго президента, який втік з України після того, як снайпери за спинами міліції розстріляли активістів, котрі вимагали очистити владу від клептократії і непотизму майже три роки тому під час Євромайдану.

Це історія про його наступника і нещадного критика, Петра Порошенка.

Але яка між ними різниця?