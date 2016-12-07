Ольга Фреймут приїхала з перевіркою на Прикарпаття

У новому сезоні “Новий інспектор Фреймут. Міста” ведуча Ольга Фреймут “проводить глобальні інспекції міст України і допомагає їм зробити крок вперед на шляху до успіху і процвітання”.

Сьогодні відома телеведуча завітала з проектом у Калуш, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.

За різною інформацією, вона вже встигла “пролетіти” містом і побувати у Калуській ЦРЛ, одній зі шкіл міста та супермаркеті “Гостинний дім”.

Щовівторка о 22.00 в ефірі каналу “1+1” телеведуча Ольга Фреймут разом з командою перевіряє міста у проекті “Новий інспектор Фреймут. Міста”, щоб дізнатися, наскільки комфортно там жити звичайним українцям.

Очевидно, вже незабаром треба очікувати в ефірі програму про Калуш.