Олеся Стефанко розповіла про своє розкішне весілля у Флоренції

Нещодавно із розмахом відсвяткувала своє весілля красуня з Коломийщини, “Віце-міс Всесвіт” Олеся Стефанко.

Під вінець дівчина пішла з бізнесменом білоруського походження, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Я завжди мріяла про весілля в Нью-Йорку, в готелі “Плаза”, але коли дійшло до цього, я зрозуміла, що якщо в мене є вибір робити весілля в будь-якому куточку світу, то я краще пошукаю детальніше. Ми вибрали Італію, тому що там дуже багато красивих місць з історією і ми вирішили, що хочемо весілля саме в такому історичному та аристократичному місті”, – розповідає Олеся Стефанко.

Флоренсія, “Вілла Медічі”, 17 століття, шляхетні кольори “Марсала”, троянди та оксамит… Саме в такому стилі відгуляла своє весілля титулована красуня з Коломийщини. А весільне вбрання дівчина вибирала цілий рік.

“В мене було завдання вибрати дуже просту сукню, без маси бісеру і мережива, бо мені не подобається такий стиль, тому було важко підібрати сукню. Та все ж я її знайшла. Можна сказати, що вона авторська, тому що багато деталей ми додавали самі”, – ділиться Олеся.