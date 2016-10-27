Олександр Сич презентував книгу, у якій розповів, як йому працювалось в “уряді камікадзе”

Екс-віце-прем’єр, свободівець Олександр Сич в Івано-Франківську презентував книгу, присвячену роботі в постмайданному “уряді камікадзе”. Під однією обкладинкою вийшли дев’ять есе та інтерв’ю різним виданням того часу.

У своїх есе політик досить відверто розповідає про роботу з тодішнім прем’єром Арсенієм Яценюком та його командою, як працює неповоротка чиновницька машина та як її побороти допомагала активна громадськість, чому не відчував себе в команді та як спрацьовувала політична конкурентість при прийнятті важливих рішень, пише Бліц-інфо.

За словами Олександра Сича, його книга аж ніяк не мемуари, а осмислення здобутого досвіду.

“Я просто намагався поділитись досвідом, яке є урядове закулісся, як працює чиновницька машина та наскільки вона нежиттєздатна. Яким був морально-психологічний клімат та як взагалі працював перший післяреволюційний уряд у такий важкий час – на межі розбалансованості, глобальної кризи, державних втрат і врешті-решт – в умовах війни. Про політичну конкуренцію, яка присутня навіть на найвищому державному рівні та не дає супротивнику зробити щось позитивне, бо то буде на імідж його партії. Коли ти не можеш нічого зробити, бо ти з іншої команди. Багато такого, чого ніхто з пересічних людей ніколи не знав можна прочитати у книзі”, – зазначає свободівець.

Водночас Олександр Сич каже, що кулуарних історій там небагато.

“Хіба подекуди для ілюстрації, аби показати, що я осмилював та відчував тоді з точки власного управлінського, політичного та наукового досвіду”, – підкреслює колишній віце-прем’єр.

Модератор презентації, науковець та політик Сергій Адамович зазначає, що книжка в першу чергу важлива для науковців. Але, буде також цікавою для пересічного читача, що має інтерес до процесів державотворення.

“Людина не з теорії, а з практики відчула, що відбувалось в Кабінеті міністрів у 2014 році. Тут легко та доступно описано про всі ті перешкоди та досягнення, які вдалося реалізувати гуманітарному віце-премєру в умовах війни, розвалу державного апарату, спротиву старих служб, популізму та відсутності консолідованості нації”, – підкреслив Адамович.

Спогадами про спільну роботу того часу та думками з приводу книги також поділись науковець Дмитро Дзвінчук, депутати облради Ігор Дебенко, Сергій Федорців, Оксана Тебешевська, давній товариш по пласту, видавець Василь Іваночко та інші. Кожен побачив у книзі щось своє.

Окрім того, автор зачитав присутнім кілька цікавих моментів з книги та поділився думками щодо роботи вже теперішнього Кабміну. На думку Олександра Сича, уряду Гроймана працювати не легше, але й не важче.

“Легше у тому сенсі, що він не був перший післяреволюційний уряд. Бо тоді вже в перші розпочалась війна, яку ніхто не чекав. І ніхто не знав, як зберегти баланс і не розвалити все ще більше. Йому звичайно все ж легше, бо держава вже звикла до війни, удосконалилось законодавство, прописали правила політичної гри. Але все одно їм залишається складно, бо та неповоротка бюрократична машина як і була, так і є досі нежиттєздатною”, – резюмує свободівець.